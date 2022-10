Conegliano, anziana sgozzata in casa e gatto squartato: il figlio seminudo della donna assale i carabinieri

Tragedia in provincia di Treviso: una donna di 87 anni è stata ritrovata morta in casa sua a Conegliano. Sul corpo, come riporta l’Ansa, sono state rilevate profonde ferite d’arma da taglio al volto e alla gola. A lanciare l’allarme è stato il figlio 57enne della donna che, però, all’arrivo dei carabinieri, è uscito seminudo dall’abitazione e si è scagliato contro i militari.

Donna trovata morta in casa, il figlio ha chiamato i carabinieri e li ha assaliti

Dopo la segnalazione, i carabinieri si sono recati nell’appartamento dove il 57enne e la madre vivevano insieme. Ad accoglierli l’uomo mezzo nudo, che dapprima ha fatto resistenza e poi ha dato in escandescenza, assalendo i carabinieri.

L’uomo è stato sedato dal personale sanitario giunto sul posto insieme ai carabinieri, e ora si trova piantonato in ospedale.

Il comune in provincia di Treviso dove è avvenuta la tragedia

L’arma del delitto, il cadavere della donna e di un gatto nell’appartamento

Nell’appartamento dove vivevano madre e figlio, messo a soqquadro, è stato ritrovato il cadavere dell’anziana sul letto, con accanto il coltellaccio con una lama di 20 cm che si presume sia stato usato per ucciderla. In cucina, invece, è stato ritrovato il corpo squartato di un gatto.

Mistero sulle cause del delitto

Non sono ancora note le cause e il movente dell’efferato delitto. Il figlio della donna sarà ascoltato dal pubblico ministero della Procura di Treviso, Michele Permunian.

Secondo quanto riporta Treviso Today, il marito della donna era morto qualche mese fa.

A Bolzano, invece, si cerca ancora il responsabile dell’omicidio della barista 35enne trovata morta in casa sua. Il marito della donna è attualmente ricercato e si presume si sia messo in fuga verso l’Albania.