Cinque scosse di terremoto a Sora vicino Frosinone in poche ore, la più forte di magnitudo 2.6: la situazione

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Paura nelle ultime ore a Sora, in provincia di Frosinone, dove dalla giornata di ieri sono state registrate una serie di piccole scosse di terremoto. Nessun danno evidente, ma il timore di uno sciame sismico preoccupa fortemente la cittadinanza.

Le scosse registrate a Sora nelle ultime ore

Stando a quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, la terra ha iniziato a tremare nella mattinata di oggi nei pressi di Sora, comune italiano di circa 25.000 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio, situato nella Valle del Liri.

La prima scossa è stata registrata alle 8.07 di oggi a pochi chilometri dalla cittadina, con una profondità rilevata di 17km. La magnitudo registrata è di 2.0. Quindi, in serie sono arrivate altre quattro scosse nella stessa area.

Fonte foto: 123RF

Le scosse sono state rilevate dai sismografi dell’INGV

Alle 9.29 la terra ha tremato nello stesso punto, ma ad una profondità inferiore (15 km), evento che si è ripetuto identico anche alle 10.06 – in entrambi i casi con magnitudo 2.0. La quarta scossa si è verificata alle 11.37, con magnitudo 2.3 e infine l’ultima alle 15.49 di oggi pomeriggio, a 13km di profondità e con un’intensità registrata di 2.6.

Paura in provincia di Frosinone per uno sciame sismico

I piccoli terremoti che si sono verificati oggi, martedì 7 novembre 2023, non sembrano aver prodotto danni a cose o persone, ma sono stati vissuti con apprensione dagli abitanti della zona. Viene riportato dalle cronache locali che in molti si sono riversati sui social per segnalare l’accaduto.

Sora è stata sede di un violento terremoto nel 1654: l’evento sismico ebbe luogo il 24 luglio di quell’anno con un magnitudo di 6.3 e un’intensità sulla scala Mercalli compresa tra IX e X. L’evento sismico fece registrare circa 200 vittime, la maggior parte nel paese di Arpino.

La situazione dei terremoti in Italia e nei Campi Flegrei

La notizia dello sciame di bassa intensità di Sora, in provincia di Frosinone, è arrivata nel giorno in cui il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha riferito alla commissione Ambiente le valutazioni degli eventi in corso da mesi nei Campi Flegrei.

Dopo mesi di scosse di basso-media intensità, le autorità stanno valutando la possibilità di alzare il livello di allerta ad arancione per rischio di attività vulcanica connessa al processo bradisismico in corso nella zona. Una soluzione contro la quale si sono scagliati diversi sindaci.

Il passaggio all’allerta arancione, ritengono, comporterebbe gravi danni all’economia locale, soprattutto quella collegata al turismo. Non è stata esclusa la possibilità di evacuare quattro ospedali, il carcere femminile di Pozzuoli e l’IPM di Nisida.