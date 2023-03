Cedolino pensione Inps ad aprile 2023, quando arriva e quali sono le date per il pagamento

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Il cedolino per le pensioni di aprile 2023 è online sul sito dell’Inps. I pensionati italiani, infatti, possono accedere all’area riservata inserendo sul portale le proprie credenziali. In questo modo è possibile verificare l’importo che sarà erogato ad aprile. Ma soprattutto saranno indicate eventuali variazioni della pensione con l’indicazione di trattenute o aumenti che potrebbero essere applicati il prossimo mese a causa della rivalutazione delle pensioni.

Quando arrivano i pagamenti delle pensioni di aprile 2023

I pagamenti delle pensioni di aprile 2023 avverranno a partire da giorni diversi a seconda che il pensionato ritiri l’importo tramite Poste italiane o lo riceva tramite bonifico bancario.

Come precisato dall’Inps, nella circolare pubblicata a fine anno, i pagamenti saranno erogati a partire dal 1° aprile per tutti coloro che ricevono la pensione tramite Poste italiane.

Fonte foto: ANSA La sede Inps di Genova, in piazza della Vitoria

I pensionati a cui, invece, la pensione è accreditata in banca dovranno aspettare il 3 aprile per ritirare l’importo.

Solitamente le date sono le stesse, ma ad aprile 2023 il primo giorno del mese coincide con un sabato che non è considerato un giorno lavorativo per le banche. Per questo, gli importi erogati su conto corrente saranno disponibili due giorni dopo, a partire dal 3 aprile.

L’ordine alfabetico per ritirare la pensione presso le Poste italiane

Bisogna precisare che i pensionati che ritirano la pensione tramite Poste italiane potranno farlo dal 1° aprile se si recano agli sportelli Atm.

Le persone che, invece, intendono ritirare la propria pensione in contanti dovranno rispettare una turnazione in ordine alfabetico.

Perciò, il 1° aprile potranno ritirare la pensione le persone con cognomi che iniziano per A e B. Il 3 aprile toccherà ai cognomi dalla lettera C alla D. Il 4 aprile dalla E alla K.

Il 5 aprile dalla L alla O. Il 6 aprile dalla P alla R. Il 7 aprile, infine, dalla S alla Z.

La rivalutazione delle pensioni indicata sul cedolino Inps

A partire dal 2023 è entrato in funzione il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni che riguarderà anche il 2024.

Le rivalutazioni sono già indicate sul cedolino di aprile che si può consultare accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito Inps.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2023 l’Inps ha applicato un incremento delle pensioni di circa il 7,3% per tutti coloro che ricevono un trattamento fino a 4 volte quello minimo (2.101,52 euro).

Per i pensionati che, invece, ricevono un trattamento superiore a questo importo, la rivalutazione è partita da marzo 2023. In questo caso, l’aumento previsto dall’Inps varia tra il 2,3% e 6,2% in base alla fascia pensionistica di appartenenza, come specificato sul sito del Ministero del Lavoro.