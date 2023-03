Chi può fare domanda le pensioni con Quota 103 sul sito dell'Inps e a che punto è la riforma del Governo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

La riforma delle pensioni continua a farsi attendere. Manca ancora un accordo all’interno del Governo e per questo, al momento, si ragiona solo su una possibile proroga di Quota 103. Nell’agenda di Giorgia Meloni, infatti, la priorità è tutta per la riforma del fisco con l’obiettivo di tagliare le tasse per i cittadini italiani. In queste ore, dunque, l’unica novità in materia di pensioni sarebbe l’ipotesi di prorogare fino a fine 2024 la misura introdotta dall’Esecutivo guidato da Mario Draghi. Nel frattempo, sul sito dell’Inps è possibile fare domanda.

In pensione a 62 anni con Quota 103

Nell’attesa che il Governo trovi la quadra e soprattutto la copertura economica per una riforma strutturale delle pensioni, l’unica possibilità che si fa strada è quella di prorogare Quota 103. La misura introdotta dal precedente esecutivo prevede che si possa andare in pensione dopo aver maturato 41 anni di contributi e aver raggiunto i 62 anni di età.

Si tratta di una pensione anticipata flessibile adottata in via sperimentale dal Governo Draghi. Per richiederla è necessario aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre. Sarà possibile ottenerla, invece, solo dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti (62 anni di età e 41 di contributi) e, in ogni caso, non prima del 1° aprile 2023. Al momento è possibile fare domanda sul sito dell’Inps, utilizzando i servizi telematici degli Istituti di patronato o chiamando il Contact Center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento).

Perché la riforma delle pensioni è in stallo

L’obiettivo di Giorgia Meloni però resta quello di superare, entro la fine della legislatura, la legge Fornero che fissa come requisiti per la pensione 41-42 anni di contributi e 67 anni di età. L’intenzione, come più volte ribadito dalla premier, è quella di anticipare l’accesso al pensionamento.

Per superare la legge Fornero, sarebbe necessario individuare misure di flessibilità da adottare nel 2024 in sostituzione di Quota 103.

Si tratta di misure pensionistiche che dovrebbero essere individuate e condivise con i sindacati che, dopo i primi incontri delle scorse settimane, dovranno tornare a Palazzo Chigi.

Il problema, però, è che il nuovo incontro con le parti sociali non è stato ancora convocato.

Le intenzioni iniziali erano quelle di raggiungere un accordo sulle pensioni entro aprile, mese in cui dovrebbe arrivare alla Camera e al Senato il Documento di economia e finanza (Def) contenente le previsioni di spesa per il 2024. Ma il rischio è che il documento economico arrivi alle Camere a ridosso di settembre, posticipando ulteriormente la possibile riforma sulle pensioni.

La riforma delle pensioni non è una priorità del Governo

La riforma delle pensioni continua a essere rinviata perché il Governo Meloni sta dando priorità ad altri temi. In primis alla riforma del fisco, con la volontà di abbattere le tasse dei contribuenti. E poi al superamento del Superbonus, al taglio del reddito di cittadinanza e alla questione migratoria dopo il naufragio di Cutro.

È chiaro, allora, che l’unica strada praticabile per il 2024 sia quella di prorogare Quota 103 nell’attesa di trovare altre soluzioni transitorie per il superamento della legge Fornero. La misura su cui spinge soprattutto la Lega è Quota 41: si tratta di un modello che consentirebbe il prepensionamento universale con solo 41 anni di contributi.

Si stima, però, che servirebbero 9 miliardi di euro per introdurre Quota 41. A conferma del fatto che il problema non sarebbe la volontà politica, ma la difficoltà di individuare le coperture finanziarie necessarie ad attuarla.