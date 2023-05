Candeggina sui tifosi del Napoli che festeggiano in strada: un'anziana era esasperata dagli schiamazzi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

La festa per lo scudetto a Napoli è rimandata: il pareggio 1-1 con la Salernitana ha impedito ai partenopei di conquistare l’agognato trofeo, ma in strada i festeggiamenti preventivi ci sono stati. E durante uno di essi un’anziana esasperata per le grida e gli schiamazzi ha spruzzato acqua e, pare, anche candeggina sui tifosi.

A Napoli candeggina sui tifosi

Il fatto è accaduto nella serata di sabato 30 aprile. A Napoli l’eccitazione era al massimo: numerose vie erano state chiuse al traffico già dalle ore 14:00 per creare una maxi area pedonale.

Durante la partita migliaia di tifosi erano radunati nello spazio antistante lo stadio Diego Armando Maradona e altrettanti erano sparpagliati per le strade ad attendere lo scudetto.

La frenesia per l’attesa era palpabile, tanto quanto l’entusiasmo: erano 33 anni che lo scudetto non era così vicino. A un certo punto qualcuno – pare un’anziana – ha perso le staffe non sopportando più il vociare della movida.

Dal primo piano ha iniziato ad essere spruzzata acqua con una pompa sui tifosi in strada. Acqua, si sostiene in un video, mischiata a candeggina. Dalla strada è partito subito il coro indirizzato al primo piano: “Scemo… scemo… scemo…”

I video che immortalano gli eventi sono quattro e sono stati rilanciati dalla pagina Instagram welcometofavelas_4k.

Fonte foto: ANSA

Nel primo si vede una folla di tifosi saltare e ballare invadendo completamente la strada. Nel secondo si vede qualcuno che dal primo piano irrora i tifosi.

Nel terzo video si vede un giovane sofferente che si sciacqua gli occhi con una bottiglia d’acqua minerale.

Nel quarto video la strada è semi deserta e due tifosi a torso nudo sfidano chi dal primo piano continua a gettare acqua sulla strada.

Forse un ferito

Un tifoso sarebbe anche stato costretto a recarsi in ospedale per accertamenti, secondo quanto riportato nei commenti ripresi anche da numerose testate, fra le quali ‘Il Mattino’.

Quanti punti servono al Napoli per vincere lo scudetto

Al di là degli incidenti legati alla movida, la festa per Napoli è virtualmente solo rimandata.

L’appuntamento fatale è fissato per la metà della prima settimana di maggio. Mercoledì 3 maggio è prevista la partita fra Lazio e Sassuolo. Se la Lazio non dovesse vincere, il Napoli conquisterebbe lo scudetto matematicamente.

Se invece la Lazio dovesse vincere, allora nella partita Napoli-Udinese di giovedì 4 maggio i partenopei dovrebbero solo segnare un punto. Vincendo o anche solo pareggiando incasserebbero il terzo scudetto della storia del club.