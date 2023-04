Carabiniere investito a Napoli da tre minorenni che viaggiavano in scooter contromano, senza casco né patente

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

L’incidente è avvenuto nella notte, con un 15enne incensurato che, in compagnia di due giovanissime ragazzine, non si è fermato all’alt dei militari, tentando poi di scappare dopo averne investito uno. I tre sono però finiti a terra e sono stati bloccati dai carabinieri.

Tre minorenni in scooter contromano

Nella notte di domenica 30 aprile i carabinieri della stazione di Chiaia hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 15enne incensurato del Cavone, quartiere nei pressi di Piazza Dante, nel centro di Napoli.

Il giovanissimo era in sella insieme a due ragazzine di 13 anni, intenti a percorrere contromano in scooter una delle strade che circonda Largo Ferrandina.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Largo Ferrandina, a Napoli, dove tre minorenni hanno investito con lo scooter un carabiniere

D’improvviso i tre si sono però ritrovati davanti un posto di blocco, con tanto di carabiniere con paletta alzata ad intimare l’alt. Un segnale inteso al contrario, con il 15enne che invece di fermarsi ha tentato la fuga accelerando e forzando il posto di blocco.

Il carabiniere investito e il fermo del mezzo

Nel rocambolesco tentativo di fuga, il 15enne ha finito però per investire uno dei militari in servizio, finendo poi con lo scooter a terra in seguito all’impatto.

I tre minorenni sono quindi stati fermati, non senza difficoltà, da un secondo carabiniere. Il ragazzino alla guida, ovviamente privo di patente, è stato quindi multato per l’assenza del documento e del casco, oltre al fatto che i tre viaggiavano contromano.

In aggiunta, il 15enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Tutti i ragazzini protagonisti della vicenda sono stati riaffidati ai genitori, mentre il carabiniere investito ha riportato lesioni ritenute guaribili in tre giorni.

Preoccupazione per le strade di Napoli

Con i preparativi che vanno avanti da giorni, in vista della vittoria del campionato di calcio, le strade di Napoli sono piene di gente e le forze dell’ordine sono chiamate a una maggiore attenzione per salvaguardare l’incolumità dei cittadini.

E bisogna inoltre considerare la maggior incidenza di sinistri stradali nei fine settimana, come riportato dalle statistiche sull’argomento.

L’aggiornamento su questi dati viene fatto dall’Asaps, l’Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, secondo la quale dall’inizio del 2023, nei soli fine settimana (dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica) dei primi tre mesi dell’anno, ci sono state già 195 vittime, 73 delle quali con meno di 35 anni.