Caldo folle in Cina con temperature oltre i 52 gradi, è record: storica ondata di calore anche negli Usa

Il caldo eccezionale sta mettendo a dura prova diverse regioni del mondo, con temperature che raggiungono livelli senza precedenti. Nella Cina settentrionale, infatti, domenica 16 luglio la colonnina di mercurio ha raggiunto un picco di 52,2 gradi Celsius. Temperature asfissianti anche negli Stati Uniti e in diverse zone del mondo, come testimonianza del cambiamento climatico in corso.

Record di caldo in Cina

Il record appartiene al villaggio di Sanbao, situato nella regione dello Xinjiang, in Cina. Si tratta dell’ennesimo segnale preoccupante dei cambiamenti climatici in corso.

Sanbao, localizzata nel bacino del Turpan, è una zona caratterizzata da variazioni estreme di temperatura, con inverni gelidi e estati torride.

Fonte foto: ANSA Le temperature altissime favoriscono gli incendi, come quello rovinoso avvenuto a La Palma, isola delle Canarie in Spagna

Il caldo in Europa

Ma la Cina non è l’unica nazione colpita da questa ondata di caldo senza precedenti. Anche l’Europa meridionale sta affrontando temperature estreme: Italia, Spagna, Grecia e Romania sono alle prese con temperature che hanno raggiunto livelli insopportabili.

La Romania si prepara ad affrontare picchi di calore fino a 39 gradi, mentre la Spagna è sull’orlo di una nuova ondata di caldo dopo una settimana già difficile. L’isola di La Palma, nelle Isole Canarie, ha subito un devastante incendio che ha costretto migliaia di persone all’evacuazione.

Record di caldo negli Usa

Anche gli Stati Uniti non sono stati risparmiati da questa ondata di caldo. Dalla Florida alla California, gran parte del paese è ancora sottoposta a temperature opprimenti.

Nella Death Valley, in California, il termometro ha raggiunto i 51 gradi Celsius, con previsioni che arrivano fino a 54 gradi.

Queste temperature estreme hanno alimentato numerosi incendi che stanno devastando la California meridionale, obbligando le persone a evacuare le loro case e provocando gravi danni ambientali.

Quanto dura il caldo in Italia

Secondo le recenti previsioni, l’influenza dell’anticiclone africano potrebbe farsi sentire fino all’ultima settimana di luglio. Le proiezioni indicano che a partire dal 25-26 luglio potrebbe verificarsi un indebolimento dell’anticiclone a causa dell’arrivo di perturbazioni atlantiche che si spingono verso sud. Di conseguenza, a partire dal 24 luglio potrebbero verificarsi temporali al Nord, dalle Alpi alla Val Padana, che gradualmente si estenderanno anche al Centro del Paese. Questo potrebbe portare un cambiamento nel tempo atmosferico, portando piogge e un po’ di rinfresco nelle regioni settentrionali. Tuttavia, per le regioni del Sud, è previsto che le temperature rimangano elevate nonostante questa possibile evoluzione meteorologica.