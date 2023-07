Addetto alle pulizie muore per il caldo in un capannone a Firenze: aveva una temperatura corporea di 43 gradi

Giuseppe Pastore

GIORNALISTA

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast