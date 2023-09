Cadavere emerge dalle acque di Capri: la segnalazione del bagnante e il recupero del corpo

Un cadavere è stato notato e recuperato in mare a Capri dalla Guardia costiera.

Il ritrovamento e il recupero del corpo

Il tragico ritrovamento si è verificato, come riferisce il quotidiano Il Mattino, nella baia di Marina Piccola, dove, verso le 11.30 di venerdì 1 settembre, è stata segnalata da un bagnante alla Capitaneria di Porto la presenza di un corpo che galleggiava a largo della grotta dell’arsenale, alle pendici di Via Krupp.

Immediatamente, dopo la segnalazione, sul posto si sono recate le motovedette della Guardia costiera che hanno provveduto a togliere dall’acqua il cadavere. Secondo le prime informazioni trapelate e secondo i primi accertamenti del personale del 118, l’uomo era annegato probabilmente da poche ore.

Fonte foto: ANSA

Le operazioni sono state coordinate dal tenente di vascello Emanuele Colombo.

Ignote le generalità della vittima, nessuna pista esclusa

Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Non sono nemmeno state apprese le cause che hanno provocato il decesso. Non si escludono le piste dell’incidente e del suicidio.

L’uomo, di età compresa tra i 60-70 anni, aveva ancora indosso i pantaloni e una maglietta al momento del ritrovamento.

Non è invece stato rinvenuto alcun documento per poter risalire alla sua identità.

Cadavere traferito a Napoli dove verrà svolta l’autopsia

Dopo il recupero del corpo, questo è stato trasferito a Napoli, secondo le disposizioni date dal magistrato.

Presso l’istituto di Medicina legale, verrà svolta l’autopsia per fare luce sul giallo.