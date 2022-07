Bologna, coppia parte per le vacanze e dimentica a casa il figlio di 7 anni

Episodio tanto curioso quanto preoccupante a Bologna: due genitori, nel partire per le vacanze, si sono scordati a casa il figlio di 7 anni. L’accaduto si è verificato sabato mattina, a San Ruffilo, ex quartiere del capoluogo dell’Emilia-Romagna, ora zona statistica facente parte del Quartiere Savena.

Bologna, genitori partono per le ferie e si scordano il figlio per strada

Mamma e papà, due quarantenni italiani, da quanto è stato ricostruito, si sono messi al volante di due vetture diverse.

La donna è salita a bordo dell’auto mentre il marito è montato su un camper. Né l’uno né l’altra si sono accorti che il figlio era rimasto a piedi.

Il bambino, che piangeva in strada, è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri. Rintracciata la madre, si è capito che cosa era accaduto.

La ricostruzione dell’episodio

Il piccolo doveva salire a bordo del camper con il padre, ma non volendo viaggiare sul veicolo è stato fatto scendere per raggiungere la madre in auto. La donna, però, era già partita da qualche minuto. Evidentemente il papà non se ne era accorto. Fatto sta che il bimbo è rimasto solo.

Il recupero del bimbo

Contattati dai carabinieri, i genitori sono subito tornati indietro a recuperare il figlio.

L’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni.