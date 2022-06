Bollettino Covid 12 giugno 2022: morti e contagi ancora in calo, la situazione regione per regione

l ministero della Salute ha reso noto nel pomeriggio di oggi, domenica 12 giugno 2022, il bollettino quotidiano sul coronavirus in Italia, con tutti i dati aggiornati ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali. Il punto della situazione.

Bollettino Covid 12 giugno 2022: i dati e la curva dei positivi

Il nuovo bollettino registra 18.678 nuovi contagi su 127.704 tamponi processati, tra antigenici e molecolari. Nella giornata di ieri, martedì 24 maggio 2022, i contagi erano stati invece 22.104.

Il totale delle persone contagiate da quando è scoppiata la pandemia è salito a 17.634.065. Il tasso di positività registrato è pari al 14,2%, con un aumento del 2,8%.

Fonte foto: Protezione Civile La curva dei nuovi positivi in Italia aggiornata alla data di martedì 25 maggio 2022

In discesa invece il conteggio dei decessi: 26 contro i 60 di ieri. Le vittime totali da inizio pandemia sono salite a 167.365.

Bollettino Covid 12 giugno 2022: la situazione negli ospedali

I ricoveri continuano a calare: rispetto al bollettino di ieri sono 10 in meno i pazienti finiti in terapia intensiva nel saldo tra entrate e uscite (complessivamente sono 183).

Salgono però i numeri nei reparti Covid ordinari, dove risultano 42 ricoveri in più, con 4118 persone in ospedale.

Bollettino Covid 12 giugno 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 2.923.580 (85.348) (2.368)

Veneto: 1.773.193 (28.505) (1.592)

Campania: 1.733.084 (123.062) (1.920)

Lazio: 1.608.063 (118.904) (2.700)

Emilia-Romagna: 1.505.348 (18.532) (1.818)

Sicilia: 1.220.548 (62.752) (1.825)

Piemonte: 1.209.389 (25.765) (864)

Toscana: 1.163.547 (24.684) (1.035)

Puglia: 1.147.883 (18.970) (1.131)

Marche: 478.743 (3.362) (442)

Liguria: 455.264 (5.074) (410)

Abruzzo: 411.288 (17.137) (455)

Calabria: 395.998 (31.564) (353)

Friuli Venezia Giulia: 382.976 (20.150) (299)

Sardegna: 320.722 (11.266) (565)

Umbria: 291.027 (7.092) (407)

P.A. Bolzano: 220.243 (1.707) (140)

P.A. Trento: 169.069 (1.220) (118)

Basilicata: 139.525 (13.867) (107)

Molise: 66.952 (2.843) (102)

Valle d’Aosta: 36.933 (410) (27)

Bollettino Covid 12 giugno 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, in questa stessa data, cioè il 12 giugno 2022, si erano registrati 1723 nuovi casi e 52 decessi. In totale le persone positive in Italia erano 162.409. Il tasso di positività si attestava a 0,81.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di martedì 25 maggio 2022 sono state somministrate in Italia 137.971.599 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.397.926 (91,49% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.641.443 (90,09% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale con booster + guariti da al massimo 6 mesi: 42.401.918 (88,89% della popolazione over 12).