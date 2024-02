Blitz degli animalisti a piazza del Popolo a Roma, fontana imbrattata con vernice: due denunciati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Imbrattati i leoni di piazza del Popolo. Blitz a Roma di un gruppo di animalisti, con due attivisti che hanno lanciato vernice lavabile gialla e rossa sulla Fontana dei Quattro Leoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno condotto i due attivisti in caserma, saranno entrambi denunciati per danneggiamento.

Blitz degli animalisti a piazza del Popolo a Roma

Nella giornata di giovedì 1 febbraio due attivisti del movimento animalista “Ribellione Animale” hanno gettato vernice lavabile gialla e rossa sulla fontana dei Quattro Leoni in piazza del Popolo, nel centro di Roma, tra gli sguardi attoniti di turisti e cittadini.

Come riporta Ansa, dopo aver imbrattato la base in marmo dell’obelisco e le statue degli animali, i due hanno steso una striscione con la scritta “Basta animali nei circhi” e atteso l’arrivo delle forze dell’ordine seduti sui gradini del monumento.

Fontana imbrattata, due attivisti denunciati

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina che hanno fermato i due animalisti.

I due, un uomo di 33 anni e una donna di 29, sono stati portati via dai militari e condotti in caserma: saranno entrambi denunciati per danneggiamento. Il monumento è stato poi ripulito in breve tempo dal personale di Ama.

L’azione rivendicata sui social

Il gesto di disobbedienza civile è stato rivendicato sui social dal movimento animalista come forma di protesta contro i circhi e i maltrattamenti animali.

Con questa azione, si legge nelle loro pagine social, “apriamo ufficialmente la Campagna Kimba – Ruggiti di Libertà, nata e ispirata dalla Ribellione del leone Kimba scappato dal circo, in cui è prigioniero, lo scorso 11 novembre a Ladispoli”.

“Sapevi che in Italia esiste già una legge che vieta i circhi con gli animali ma non è stata ancora applicata? Per questo motivo vogliamo fare pressione affinché il governo emani un decreto legislativo che attui il comma 1 dell’articolo 2 della legge n.106/2022″.