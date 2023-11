Leone scappa da un circo a Ladispoli vicino Roma, caccia all'animale. Il sindaco: "Evitate gli spostamenti"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Uno scenario preoccupante, dovuto a un’emergenza insolita, si è materializzato sabato 11 novembre a Ladispoli, vicino Roma, dove un leone è riuscito a scappare da un circo, scatenando l’apprensione della cittadinanza e delle autorità. La notizia, che è diventata rapidamente virale grazie all’amplificazione offerta dai social, ha provocato un clima di interesse misto a preoccupazione. La fuga del grande felino ha costretto il Sindaco del Comune litoraneo ad affrettarsi nel raccomandare, ai propri concittadini, di non muoversi di casa se non strettamente necessario. Nel frattempo, una massiccia caccia all’animale è stata attivata.

Il leone fuggito dal circo

La notizia della fuga del leone a Ladispoli è stata diffusa nel primo pomeriggio, subito dopo le 15. Il grosso felino è scappato in zona viale Mediterraneo.

Le forze dell’ordine, tra cui polizia, carabinieri, guardia di finanza e altre, hanno rapidamente preso parte a una caccia massiccia per rintracciare il leone, confermando il dispiegamento dopo la segnalazione dei gestori del circo.

Il leone è fuggito da un circo installato in zona viale Mediterraneo a Ladispoli, in provincia di Roma

L’animale è stato poi individuato, intorno alle 15,30, nella zona di un canneto che si trova in prossimità dell’area dove è stato installato il circo. Tuttavia, nonostante l’intervento immediato del direttore del circo con una gabbia, alle ore 17 l’animale non era ancora stato catturato, mentre un elicottero si era levato in volo per monitorare da vicino la scena.

Le raccomandazioni del sindaco

In questa situazione a dir poco singolare, il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha fatto sentire la sua voce su Facebook, fornendo aggiornamenti e invitando alla massima cautela.

“Un leone è scappato dal circo attendato in viale Mediterraneo” ha scritto il sindaco. “L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente.”

“Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto” ha spiegato Grando. “Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione”.

Il sindaco spegne le polemiche

Il sindaco ha poi messo le mani avanti anticipando possibili polemiche: “Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo” ha puntualizzato.

“Purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente” ha concluso Grando.

Il comunicato di Oipa

In serata anche l’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, ha commentato la vicenda del leone fuggito da un circo a Ladispoli.

“L’episodio di oggi è esemplare” si legge nella nota stampa “evidenzia la pericolosità dei circhi con animali dal punto di vista della sicurezza pubblica e soprattutto il disagio degli animali costretti in cattività e usati negli spettacoli.”

“L’Oipa torna ad auspicare l’introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.