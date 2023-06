Beppe Grillo incontra Giuseppe Conte, la battuta sulla sua possibile presenza alla manifestazione del M5S

Beppe Grillo ha raggiunto Roma per incontrare il presidente del M5S Giuseppe Conte e il presidente uscente dell’Inps Pasquale Tridico. Durante l’incontro di tre ore all’Hotel Forum i tre hanno parlato di lavoro e riforma del sistema pensionistico. Giallo sulla possibile presenza di Grillo all’imminente manifestazione dei 5 Stelle a Roma.

Grillo, Conte e Tridico a colloquio a Roma

All’incontro fra Conte, Grillo e Tridico erano presenti anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, fra i quali Chiara Appendino, Paola Taverna e Nunzia Catalfo.

Conte ha lasciato l’hotel senza parlare con i giornalisti. Grillo ha scambiato qualche battuta e non ha confermato né smentito la sua partecipazione alla manifestazione.

Fonte foto: ANSA

“Siete invasivi. Fate delle domande a cui non so rispondere”, ha detto ai giornalisti Grillo, garante del Movimento 5 Stelle.

La manifestazione del M5S a Roma

I 5 Stelle e i loro elettori scenderanno in piazza il 17 giugno nella Capitale al grido di “Basta vite precarie”. Il Movimento 5 Stelle torna dunque fra la gente, suo luogo di origine.

“L’opposizione si fa anche fuori dal Parlamento”, ha detto il capogruppo del M5s, Francesco Silvestri.”Sono tutte prerogative di un’attività sana, non va vista come un elemento di minaccia ma come una voglia del M5s di affermare le proprio posizioni”.

La manifestazione del 17 giugno sarà “un grande evento”, assicura Silvestri. “Il M5s porta in piazza le battaglie che fa in Parlamento”.

Beppe Grillo soggiornerà qualche altro giorno a Roma, ma la sua agenda è segreta.

Grillo era già stato a Roma un paio di settimane fa, dopo il primo turno alle amministrative.

Il fatto che attualmente al centro dell’attenzione dei pentastellati ci sia il tema previdenziale è confermato anche dal fatto che pochi giorni fa Grillo ha postato il succo di un articolo dal titolo Un nuovo welfare europeo che Tridico ha scritto per Repubblica.

“In Italia – scrive Tridico – come anche negli altri paesi dell’Ue, continuiamo ad avere come punto di riferimento principale per la tassazione, il lavoro. Il nostro modello di welfare, che si basa sulla contribuzione dei lavoratori, fra non molto sarà a rischio sostenibilità”.

“Se la tassazione fosse riequilibrata sulla base del fatturato, del giro di affari delle aziende, e se applicassimo una minimum tax sugli utili delle società di capitale, il nostro welfare acquisirebbe la sostenibilità necessaria. Tuttavia, un tale approccio dovrebbe avvenire dentro l’unione Europea”, aggiunge il presidente Inps.

Conte tende la mano alla Schlein

Gli ultimi sondaggi hanno registrato un lieve calo del Movimento 5 Stelle.

Il corteo del 17 giugno rappresenta una mano tesa a tutte le opposizioni. “Siamo disponibili”, dice Conte. “Anche sul tema della sicurezza vorrei che nel campo progressista ci fosse una seria valutazione, non lascerei questa prospettiva solo alla destra. Su questo vorrei che sfidassimo il governo”.