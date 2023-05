Giuseppe Conte "spinge" Giorgia Meloni in un video e annuncia il corteo del M5S a Roma sabato 17 giugno

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Conte “spinge” Meloni. Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato una manifestazione per il 17 giugno a Roma, per protestare contro il precariato. “Gli italiani non possono essere sottopagati con 2 o 3 euro lordi l’ora senza un salario minimo legale. Non possiamo dimenticarci degli eroi della pandemia, di medici, infermieri e operatori sanitari” dice l’ex premier, che nel filmato sposta il video con cui la Presidente del consiglio annunciava le misure sul lavoro, nel cosiddetto decreto primo maggio.