Battuta di Fiorello sullo scontro Meloni-Renzi al Senato, il paragone con Morgan dopo il caso a X Factor 2023

Battuta di Rosario Fiorello sullo scontro in Parlamento tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e l’ex premier Matteo Renzi. Nell’ultima puntata della terza settimana di “VivaRai2!”, il mattin show con Fiorello, Biggio e Casciari, il popolare conduttore ha paragonato Meloni a Morgan e alla sua diatriba con X Factor.

Il paragone del conduttore di VivaRai2

In diretta su “VivaRai2!”, Fiorello ha commentato la rassegna stampa citando lo scontro tra Meloni e Renzi. “Meloni contro tutti in Senato, attacca i sindacati, Conte e Renzi. Diciamo che è la Morgan della politica” ha ironizzato Fiorello.

“Duello addirittura con Renzi – ha aggiunto Fiorello -. lei ha detto ‘Ci aiuti per la benzina con il suo amico bin Salman’. Ma sono amici? Ecco perché stai sempre negli autogrill, Renzi!”.

L’ironia su Renzi e su Mattarella

“La sinistra applaude Renzi – ha proseguito lo showman, come riporta l’Adnkronos -. Penso sia la prima volta che gli capita! E non si è fermato, dopo è andato al karaoke alla festa al Viola Park e cantava ‘io da quella sera non ho fatto più l’amore senza te dedicata a Calenda!”.

Dalla politica si è passati alla musica e alla visita dei Cugini di Campagna da Mattarella in occasione del 75° anniversario di costituzione dell’Associazione Fonografici Italiani, ieri al Quirinale.

“Non mi ha fatto dormire la notte – ha ironizzato ancora Fiorello -. Presidente, se le piace il pop a questo punto venga qua, si faccia accompagnare dai corazzieri di campagna“, ha poi aggiunto.

La premier Giorgia Meloni durante il suo intervento al Senato

Lo scontro tra Meloni e Renzi

Renzi è tornato a parlare del suo scontro con Meloni di giovedì 23 novembre. “Ieri per la prima volta dall’inizio della legislatura Giorgia Meloni si è presentata in Aula per rispondere al question time dei senatori” ha commentato Matteo Renzi in un editoriale sul Riformista postato anche sui suoi canali social.

“Riconoscendo alla Presidente del Consiglio una grande abilità nel dibattito parlamentare ero curioso di capire su quali temi avrebbe imposto la propria offensiva comunicativa. E invece con mia grande sorpresa ho visto una Premier nervosa, preoccupata soprattutto di non rispondere alle critiche di merito. Ne sono stato testimone diretto”.

“Mi ha attaccato spiegando che il costo del petrolio dipende dall’Arabia Saudita, ignorando il fatto che le accise le ha aumentate lei, non Bin Salman“.