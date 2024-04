Auto precipita in un dirupo dalla strada provinciale: morto un uomo di 52 anni in Valsesia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragico incidente in Valsesia, dove un uomo di 52 anni è morto dopo essere precipitato con la propria vettura in un dirupo dalla strada provinciale. Il corpo senza vita è stato ritrovato all’interno del mezzo, sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Auto precipita in un dirupo in Valsesia

È stato scoperto nella tarda mattinata di oggi – martedì 9 aprile 2024 – il pick-up Ranger di Marco Albertetti, precipitato in un dirupo a Cervatto, piccolo comune della provincia di Vercelli, in Piemonte.

La vettura è stata individuata in fondo a un dirupo che si trova lungo la strada provinciale 9, che percorre la vallata del Mastallone fino a Fobello e a Cervatto, due comuni dell’alta Valsesia.

Cervatto (Vercelli), comune della Valsesia nel quale un uomo di 52 anni è morto dopo essere precipitato in un dirupo con la propria automobile

L’uomo, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo, con il quale è precipitato nella scarpata. Il 52enne Marco Albertetti era il marito dell’ex sindaco di Cervatto, Federica Stalla. È stata proprio la moglie, non vedendolo rientrare, a lanciare l’allarme.

I soccorsi per Marco Albertetti

Non avendo idea di dove potesse trovarsi l’uomo, le forze dell’ordine hanno da subito iniziato le ricerche, fino a quando non è stata individuata l’automobile.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna, i volontari del Soccorso alpino di Borgosesia e Varallo, l’ambulanza medicalizzata di Varallo e i carabinieri di Varallo.

Dopo le operazioni di recupero del mezzo, il corpo dell’uomo è stato estratto dal pick-up e affidato al personale medico accorso, che non ha però potuto far altro che constatare il decesso del 52enne.

La dinamica dell’incidente

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del 52enne Marco Albertetti, che di professione faceva il muratore.

La macchina è stata notata in fondo al dirupo dalla strada provinciale, e le forze dell’ordine presenti hanno fin da subito effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica che ha portato all’uscita di strada del mezzo.

Diverse le ipotesi al vaglio, dal malore a un malfunzionamento del mezzo, ma saranno i risultati delle indagini a chiarire le cause e le modalità del decesso del 52enne, la cui salma è poi stata traslata all’obitorio di Borgosesia e l’esame post-morte, come riportato da Vercelli Oggi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ha aperto un fascicolo su quanto accaduto.