Incidente per Andrea Dovizioso sulla pista da motocross: riportato trauma cranico e trasportato in elisoccorso

Paura per Andrea Dovizioso: l’ex pilota MotoGp è rimasto vittima di un incidente sulla pista di motocross di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, nel corso di un allenamento. L’ex Ducati ha riportato un trama cranico ed è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi in elisoccorso: non è in pericolo di vita.

L’incidente di Dovizioso sulla pista da motocross

L’incidente è avvenuto sulla pista da motocross di Terranuova Bracciolini, in località Tasso (Arezzo), come riportato dal Corriere fiorentino. Dovizioso è stato trasportato immediatamente con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Careggi a Firenze, dove fortunatamente le sue condizioni sono rivelate meno gravi del codice rosso col quale era avvenuto il volo. Fonte foto: ANSA Andrea Dovizioso e il Team WithU Yamaha RNF MotoGP prima delle prove libere 2 del MotoGP di San Marino, nel 2022