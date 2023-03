Almeno 2 morti in attacco a un centro islamico a Lisbona: appello della Polizia e annuncio del Primo Ministro

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

È di almeno 2 morti e diversi feriti il primo bilancio di un attacco a un centro musulmano di Lisbona avvenuto martedì 28 marzo 2023.

L’appello della Polizia portoghese

La Polizia portoghese ha invitato i cittadini a non avvicinarsi alla zona dell’incidente.

Cosa si sa sull’attacco al centro musulmano di Lisbona

A compiere gli omicidi, stando a quanto riferito da ‘TgCom24’, sarebbe stato un cittadino afghano, che avrebbe colpito utilizzando un coltello. Un agente di polizia avrebbe fermato l’assalitore sparandogli a una gamba. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Le parole del Primo Ministro Antonio Costa

Il primo Ministro Antonio Costa ha espresso solidarietà alle vittime ma ha detto che è ancora prematuro parlare di attacco terroristico.

I motivi del gesto

Non si conoscono ancora i motivi del gesto, ma, come riportato da ‘La Repubblica’, si tratterebbe di una violenza premeditata. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe utilizzato un coltello di grosse dimensioni. Gli investigatori stanno indagando anche sull’eventuale presenza di possibili complici dell’aggressore, che attualmente è ricoverato presso l’ospedale Santa Maria di Lisbona in stato di fermo. Le due persone decedute sarebbero due donne.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.