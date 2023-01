Assegno unico 2023, attenzione all'ISEE: chi rischia di perdere l'importo mensile per i figli a carico

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

L’assegno unico e universale per i figli a carico sarà più sostanzioso a partire dal mese di marzo, ma solo a condizione di aggiornare le informazioni presenti nel database Inps. Per chi lo richiede per la prima volta, la procedura è semplificata.

Assegno unico 2023 più ricco: tutti gli aumenti della legge di bilancio

La nuova legge di bilancio prevede un aumento delle cifre destinate alle famiglie beneficiarie di assegno unico e universale per i figli a carico.

La maggiorazione mensile passa da 100 a 150 euro per i nuclei con almeno 4 figli.

per i nuclei con almeno 4 figli. Aumenta del 50% l’assegno per i nuclei con tre o più figli a carico per i figli con età compresa tra uno e tre anni e per livelli di ISEE fino a 40 mila euro.

l’assegno per i nuclei con tre o più figli a carico per i figli con età compresa tra uno e tre anni e per livelli di ISEE fino a 40 mila euro. Aumenta del 50% l’assegno per i nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno.

Non solo, gli importi sono stati ricalcolati al rialzo per effetto dell’inflazione. Ma attenzione. Per ricevere il giusto importo, e quindi anche gli aumenti, sarà necessario presentare l’ISEE aggiornato.

ISEE entro il 28 febbraio 2023, o assegno unico con importo minimo

La quantificazione dell’assegno unico anche per i già beneficiari sarà effettuata in base alla nuova DSU correttamente attestata da inviare entro il 28 febbraio 2023.

In assenza di una nuova dichiarazione sostitutiva unica, le famiglie riceveranno solo gli importi minimi previsti previsti per gli ISEE superiori ai 40 mila euro, ovvero 50 euro per ogni figlio minorenne a carico.

In ogni caso con l’assegno unico di marzo arriverà anche il conguaglio con tutti gli arretrati in caso di presentazione dell’ISEE 2022 entro il 30 giugno.

Quanti e dove sono i beneficiari dell’assegno unico per i figli a carico

Con l’Osservatorio statistico sull’assegno unico e universale per i figli a carico, l’INPS ha reso noti i numeri relativi a questa importante misura destinata alle famiglie.

Da gennaio a novembre 2022 sono pervenute all’Istituto oltre 6,1 milioni di domande di assegno unico per 9,3 milioni di figli, di cui il 45,6% residente al Nord e il 34% al Sud.

Gli importi mensili sono più alti nel Meridione, per via di ISEE mediamente più bassi. Si passa infatti da una media minima di 134 euro per figlio nella provincia autonoma di Bolzano al valore massimo di 167 euro in Calabria.