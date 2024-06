Ascolti tv e dati Auditel mercoledì 5 giugno con L'Isola dei Famosi che batte Vasco Rossi e Chi l'ha visto

Per via di uno sciopero indetto dal personale fornitore Nielsen, Auditel ha spiegato che per quanto riguarda i dati fino a domenica 9 giugno sono resi pubblici soltanto quelli di ascolto relativi alle fasce orarie e non quelli relativi al palinsesto. In sostanza, niente dati d’ascolto dei singoli programmi. Pur non essendone responsabile, Auditel si scusa per il disguido.

La Rai non cala il tris. Mercoledì 5 giugno la tv di Stato domina il preserale, l’access prime time ma non la prima serata. Rai 1 si impone con Reazione a catena, Cinque Minuti ma non con Vasco Rossi live in concerto al Circo Massimo, che finisce dietro a L’Isola dei Famosi su Canale 5. Terzo posto per Chi l’ha visto su Rai 3. Ai piedi del podio White Elephant – Codice criminale su Italia 1, La coppia della porta accanto su Rai 2, Eden su La7, Fuori dal coro su Rete 4, Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

I dati Auditel di mercoledì 5 giugno

Ecco i dati Auditel. Qui l’ascolto medio:

Fonte foto: US Rai

Qui invece lo share medio:

Fonte foto: US Rai

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.