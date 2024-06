Giorgia Meloni ospite di Mentana, attacco ai conduttori di La7: "È il motivo per cui non vengo spesso qui"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giorgia Meloni da Enrico Mentana. Nella serata di mercoledì 5 giugno la presidente del Consiglio è stata ospite del Tg di La7 in vista delle elezioni europee. Tra i due c’è stato fitto dialogo incentrato sui temi caldi della politica e non sono mancate frecciate e battute, tra cui un attacco di Meloni ai conduttori di La7.

Giorgia Meloni al Tg di La7 di Enrico Mentana

La presenza di Giorgia Meloni al Tg di La7 è stata presentata a sorpresa da Enrico Mentana. Il giornalista ha spiegato che giovedì e venerdì ci saranno in prima serata incontri con i leader delle 11 liste che partecipano alle elezioni europee.

Meloni era prevista per venerdì, ma ha fatto sapere che non sarà presente per un impegno preso da tempo a Verona con il presidente Mattarella. Quindi la richiesta di anticipare a giovedì, ma “ci è stato risposto di no”.

Fonte foto: ANSA

“Allora abbiamo pensato – ha detto Mentana – quello che molti dicono in questi giorni, che c’è un problema” tra Meloni e La7.

“Abbiamo verificato e il risultato è…buonasera”, l’inquadratura della telecamera si è spostata ed ha inquadrato la presidente del Consiglio.

Attacco di Meloni ai conduttori di La7

“Non c’è mai un problema tra me e le persone che non la pensano come me”, ha detto Meloni. Poi Mentana ha punzecchiato la premier, dicendo che “è stata un po’ complice con quel video che ha mandato ai telespettatori di La7″.

“Qualcuno ci ha visto un attacco ai telespettatori di La7, invece io mi sono limitata a ironizzare con alcuni conduttori di La7, penso sia nel mio diritto”.

“Penso anche che sia la ragione per la quale non mi capita spesso di venire, se si vuole costruire il racconto del mostro poi non si può neanche sperare che io faccia il mostrino addomesticato”.

Mentana ha poi ricordato che è la sesta volta che Giorgia Meloni fa campagna elettorale da leader di Fratelli d’Italia, La7 l’ha sempre invitata e lei è sempre andata.

Mentana a Meloni: “Spero di rivederla su La7”

Poi in chiusura Enrico Mentana si è rivolto così a Giorgia Meloni: “Speriamo di rivederla su La7 dopo la fine della campagna elettorale, in tempo di pace politica”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto: “Sono sempre disponibile a parlare di politica, se si vuole parlare di politica”.