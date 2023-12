Ascolti TV e dati Auditel 25 dicembre: Stanotte a Parigi domina, picco del 30% per la Benedizione Urbi et Orbi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Stanotte a Parigi vince per ascolti la prima serata di Natale in televisione. Una media del 21,2% di share che stacca nettamente il Concerto di Natale in vaticano. Picco nel Daytime con la Benedizione Urbi et Orbi che prende il 30% degli spettatori. Affari Tuoi vince su Striscia la Notizia nell’Access prime time, mentre i film in prima serata su Rai 2 e Italia 1 si difendono con uno share attorno al 3%. Ecco tutti i dati Auditel di Natale.

Prima serata di Natale, domina Stanotte a Parigi

Ecco i dati della prima serata di Natale con il rispettivo share

Rai 1, Stanotte a Parigi, 3.239.000 spettatori (21.2% di share)

3.239.000 spettatori (21.2% di share) Canale 5, Concerto di Natale in Vaticano – XXXI Edizione 1.651.000 spettatori (12.8% di share)

1.651.000 spettatori (12.8% di share) Rai 2, Cruella (prima TV), 1.271.000 spettatori (7.5% di share)

Papa Francesco durante la Benedizione Urbi et Orbi

Fuori dal podio invece le altre reti televisive

Italia 1 Miracolo nella 34a strada , 1.157.000 spettatori (7.3% di share)

, 1.157.000 spettatori (7.3% di share) Rete 4 Hachiko – Il tuo migliore amico , 788.000 spettatori (4.5% di share)

, 788.000 spettatori (4.5% di share) Nove Anplagghed, 527.000 spettatori con il (4% di share)

527.000 spettatori con il (4% di share) Rai 3 Rai3 La vita è meravigliosa, 620.000 spettatori (3.8% di share)

620.000 spettatori (3.8% di share) La 7 Tut – Il Destino di un Faraone, 250.000 spettatori (2.1% di share)

250.000 spettatori (2.1% di share) Tv8 Su Tv8 la prima tv di Beata Te, 310.000 spettatori, (1.9% di share)

Battuto il Concerto di Natale in Vaticano, si difendono i film

I risultati della Prima serata premiano Rai 1 con il programma di Alberto Angela “Stanotte a Parigi” che domina lo share con un risultato quasi doppio rispetto al diretto concorrente. Il concerto di Natale in Vaticano si è infatti fermato al 12,8%, staccando comunque il terzo posto di Cruella, film Disney andato in onda su Rai 2 con uno share del 7,5%. In generale i film si difendono, sia sulla Rai che su Mediaset, dove un classico di Natale come Miracolo nella 34esima strada totalizza più di un milione di spettatori.

Access prime time, Affari Tuoi domina su Striscia la Notizia

Seguono i dati dell’Access prime time, il periodo antecedente alla prima serata, tra le 20:30 e le 21:30

Rai 1 Affari Tuoi, 4.008.000 spettatori (22.5% di share)

4.008.000 spettatori (22.5% di share) Canale 5 Striscia la Notizia, 2.968.000 spettatori (16.6% di share)

2.968.000 spettatori (16.6% di share) Rai 3 Un posto al Sole , 1.245.000 spettatori (6.9% di share)

, 1.245.000 spettatori (6.9% di share) Italia 1 Jack Frost , 829.000 spettatori con il 4.9% di share.

, 829.000 spettatori con il 4.9% di share. Rai 2 Once Upon a Studio, 733.000 spettatori (4.1% di share)

Il Daytime: picco per la benedizione Urbi et Orbi

La giornata di Natale è stata segnata dalle ottime prestazioni della messa in Vaticano per il Daytime. In un periodo con ascolti normalmente molto rigidi, spicca il 30% di share della benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco. A sua immagine – speciale Natale ha totalizzato, sempre su Rai 1, uno share del 18,5%, mentre la Santa Messa arriva al 23,3%.