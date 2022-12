Ascolti tv, dati Auditel di sabato 24 dicembre: Mediaset domina lo share con Una Poltrona Per Due e Il Volo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il 24 dicembre è tradizione per molti italiani la visione di ‘Una poltrona per due’, il film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd che ogni anno incolla gli spettatori al piccolo schermo durante la vigilia di Natale. Il film di John Landis è stato trasmesso su Italia 1 con uno share del 14.2% e 1.948.000 spettatori. Su Mediaset, tuttavia, hanno primeggiato i tre ragazzi de Il Volo con ‘Natale a Gerusalemme’ raggiungendo 3.169.000 spettatori con uno share del 23.6%. In casa Rai ha dominato la prima serata ‘Io sono Babbo Natale’ sul primo canale con 1.474.000 spettatori e l’’11% di share.

La prima serata del 24 dicembre: il successo de Il Volo – Natale a Gerusalemme

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Il Volo – Natale a Gerusalemme : 3.169.000 spettatori (23.6%)

: 3.169.000 spettatori (23.6%) Italia 1, Una Poltrona per Due : 1.948.000 spettatori (14.2%)

: 1.948.000 spettatori (14.2%) Rai 1, Io sono Babbo Natale: 1.474.000 spettatori (11%)

Il Volo – Natale a Gerusalemme ha dominato lo share di casa Mediaset nella prima serata del 24 dicembre 2022

E ancora:

Rai 3, Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo : 1.269.000 spettatori (9.3%)

: 1.269.000 spettatori (9.3%) Rai 2, Non Ti Presento i Miei : 603.000 spettatori (4.1%)

: 603.000 spettatori (4.1%) Nove, Freddie Mercury – L’immortale : 403.000 spettatori (3.4%)

: 403.000 spettatori (3.4%) Rete4, Vacanze Romane : 370.000 spettatori (2.7%)

: 370.000 spettatori (2.7%) 20, Il Signore Degli Anelli – La Compagnia dell’Anello : 328.000 spettatori (2.8%)

: 328.000 spettatori (2.8%) La7, Una Giornata Particolare : 294.000 spettatori (2.1%)

: 294.000 spettatori (2.1%) Tv8, Un Natale Regale : 290.000 spettatori (2%)

: 290.000 spettatori (2%) Rai4, Mr & Mrs Smith: 211.000 spettatori (1.5%)

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Santa Messa di Natale : 2.828.000 spettatori (19.4%)

: 2.828.000 spettatori (19.4%) Canale 5, Caduta Libera! Il Weekend : 2.778.000 spettatori (19.9%)

: 2.778.000 spettatori (19.9%) Rai 3, Tg Regione : 2.313.000 spettatori (16.2%)

: 2.313.000 spettatori (16.2%) Canale 5, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida : 1.799.000 spettatori (13.7%)

: 1.799.000 spettatori (13.7%) Rai 3, Blob : 917.000 spettatori (6.2%)

: 917.000 spettatori (6.2%) Italia 1, Il Grinch : 894.000 spettatori (6.1%)

: 894.000 spettatori (6.1%) Rai 2, Un Natale senza tempo : 477.000 spettatori (3.4%)

: 477.000 spettatori (3.4%) Rete 4, Tempesta d’amore : 482.000 spettatori (3.3%)

: 482.000 spettatori (3.3%) Tv8, 4 Hotel : 329.000 spettatori (2.3%)

: 329.000 spettatori (2.3%) Nove, A Bocelli Family Christmas: 186.000 spettatori (1.3%)

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, Striscia la Notizia : 3.445.000 spettatori (23%)

: 3.445.000 spettatori (23%) Rai 1, A Sua Immagine Speciale Natalizio – Messaggio di Mons. Matteo Maria Zuppi : 2.476.000 spettatori(16.8%)

: 2.476.000 spettatori(16.8%) Rai 3, Il Meglio di Generazione Bellezza : 711.000 spettatori (4.8%)

: 711.000 spettatori (4.8%) Rete4, Controcorrente : 490.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte

: 490.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte Rete 4, Controcorrente : 449.000 spettatori (3%) nella prima parte

: 449.000 spettatori (3%) nella prima parte Tv8, 4 Ristoranti : 412.000 spettatori (2.8%)

: 412.000 spettatori (2.8%) La7, Uozzap! Collezione : 369.000 spettatori (2.5%)

: 369.000 spettatori (2.5%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 309.000 spettatori (2.1%)

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.