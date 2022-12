Ascolti tv, dati Auditel di mercoledì 7 dicembre: Incastrati domina la serata, flop di Rai1. Bene Malgioglio

Grande debutto, secondo i dati Auditel, per la serie tv di Ficarra e Picone “Incastrati”, andata in onda mercoledì 7 dicembre su Canale 5. La serie ha raccolto 3.549.000 spettatori con uno share del 20.3%. Male, su Rai1, The Keeper – La leggenda di un portiere, che ha ha conquistato 1.313.000 spettatori, pari al 7.9% di share. Su Rai2 la prima puntata di Mi Casa Es Tu Casa di Malgioglio ha raggiunto 919.000 spettatori pari al 5.3% di share.

La prima serata del 7 dicembre: Canale 5 domina su tutti

Di seguito i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, The Keeper – La leggenda di un portiere : 1.313.000 spettatori (7.9%)

: 1.313.000 spettatori (7.9%) Canale 5, Incastrati : 3.549.000 spettatori (20,3%)

: 3.549.000 spettatori (20,3%) Rai 3, Chi l’ha Visto? : 2.210.000 spettatori (13.9%)

: 2.210.000 spettatori (13.9%) Italia 1, Kickboxer: Retaliation :868.000 spettatori (5.1%)

:868.000 spettatori (5.1%) Rete 4, Controcorrente – Prima Serata : 715.000 spettatori (5.2%)

: 715.000 spettatori (5.2%) Rai 2, Mi Casa Es Tu Casa: 919.000 spettatori (5.3%)

919.000 spettatori (5.3%) Tv8, X Factor : 516.000 spettatori (3.4%)

: 516.000 spettatori (3.4%) Nove, Una famiglia all’improvviso :262.000 spettatori (1.6%)

:262.000 spettatori (1.6%) La7, Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi: 649.000 spettatori (4.6%)

Fonte foto: ANSA Bene anche lo show di Malgioglio

I dati del preserale

Ecco i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Boris Godunov – Teatro alla Scala :1.495.000 spettatori (9.1%)

:1.495.000 spettatori (9.1%) Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.675.000 spettatori (19.8%)

2.675.000 spettatori (19.8%) Rai 3, Tg Regione : 3.008.000 spettatori (17.8%)

: 3.008.000 spettatori (17.8%) Rai 3, Blob : 1.463.000 spettatori (8%)

: 1.463.000 spettatori (8%) Rai 3, Nuovi Eroi : 1.291.000 spettatori (6.8%)

: 1.291.000 spettatori (6.8%) Rete 4, Tempesta d’Amore : 837.000 spettatori (4.5%)

: 837.000 spettatori (4.5%) Rai 2, Hawaii Five-0 : 783.000 spettatori (5.1%)

: 783.000 spettatori (5.1%) Italia 1, C.S.I : 723.000 spettatori (4.1%)

: 723.000 spettatori (4.1%) La7, Lingo – La Prima Sfida : 176.000 spettatori (1.3%)

: 176.000 spettatori (1.3%) La7, Lingo – Parole in Gioco: 271.000 spettatori (1.7%)

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Striscia la Notizia : 4.209.000 spettatori (21.6%)

: 4.209.000 spettatori (21.6%) La7, Otto e Mezzo: 1.517.000 spettatori (7.7%)

1.517.000 spettatori (7.7%) Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.566.000 spettatori (8%)

: 1.566.000 spettatori (8%) Italia 1, N.C.I.S : 1.298.000 spettatori (6.6%)

: 1.298.000 spettatori (6.6%) Rai 2, Tg2 Post: 1.224.000 spettatori (6.2%)

1.224.000 spettatori (6.2%) Rete 4, Stasera Italia : 1.061.000 spettatori (5.4%)

: 1.061.000 spettatori (5.4%) Tv8, 100% Italia : 506.000 spettatori (2.6%)

: 506.000 spettatori (2.6%) Nove, Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo: 460.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.