Antonio Ricci presenta Striscia la Notizia e ne ha per tutti: "Fazio vittima da Oscar, Baglioni mezzo prete"

Striscia la Notizia tornerà in onda da lunedì 24 settembre 2023 e il suo “papà” Antonio Ricci, nel presentare la nuova stagione della storica trasmissione di Canale Cinque, ha parlato a ruota libera di diverse vicende riguardanti il mondo del piccolo schermo.

Striscia la Notizia, nessuno sconto ai politici

“Siamo e restiamo la trasmissione del dubbio e della provocazione, e per quanto riguarda la politica continueremo a non guardare in faccia a nessuno”, ha spiegato l’inventore del tg satirico.

Ricci prenderà di mira tanto Giorgia Meloni quanto Elly Schlein. La prima è protagonista nel rifacimento del cartone animato Masha e Orso trasformato in “Fascia e Orso” con il ministro Guido Crosetto, la seconda invece sarà imitata da Giuseppe Longinotti.

Fonte foto: ANSA

“Non temo la polemica – ha sottolineato Ricci – sul fatto che sia un uomo, affrontiamo a viso aperto ogni discussione. Noi siamo inclusivi e non abbiamo preclusioni su nulla. Se ci sarà una polemica non è perché l’abbiamo cercata di proposito”.

Naturalmente tornerà anche Dario Ballantini che vestirà i panni del ministro Francesco Lollobrigida, cognato della premier.

“Fazio? Vittima da Oscar”

Ricci ha detto la sua sul telemercato estivo che ha visto cambi importanti: “Il primo colpo è stato Fazio che lascia la Rai e secondo me ha fatto bene perché è inutile restare in un posto dove sei solo sopportato. Poi c’è la sua parte da vittima, che è da Oscar. Ha fatto capire di essere stato cacciato quando aveva un contratto forse già da settembre facendosi spalleggiare dalla schiera di tutti i suoi `supportatori´. Io non sono per le faine che soffrono”.

Capitolo Bianca Berlinguer sbarcata su Rete4: “Non ci trovo nulla di strano, la sorella lavora qui da tempo, lei tra l’altro farà la stessa trasmissione che faceva su Rai3, cambia solo il canale”.

E Myrta Merlino al posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5? “Non sono ancora riuscito a vederla, ma in realtà non l’ho mai seguita: so solo che è la fidanzata di Tardelli. Certo va a sostituire Barbara D’Urso, che sembrava un pilastro di Mediaset e invece è stata giubilata. Sul perché ci sono varie teorie, io ho sentito Barbara, volevo farla uscire dal Gabibbo nella prima puntata… Credo che a gennaio, quando vuoterà il sacco, ci saranno sorprese clamorose”.

“Baglioni figura molto triste”

Poi la tuonata su Claudio Baglioni: “È una figura molto triste, lo è sempre stato. Io combatto questi “mezzi preti”. È un antidemocratico che ha chiesto e ottenuto il sequestro di un libro, una cosa oscena. Un fatto di una vigliaccheria totale. Invece di rispondere alle critiche ha usato la forza pubblica”.

E ancora: “I libri si criticano, ma non si sequestrano. Ci sarà un processo, una prima fase si è svolta a nostro favore. Io spero che si presenti in Tribunale, perché quello sì che sarà uno spettacolo”.

Striscia si scontrerà con Affari Tuoi di Amadeus. Ricci lo considera un amico. Sulla sua trasmissione però ruggisce: “Sulla tv commerciale va in onda un programma da Servizio Pubblico, mentre la tv di Stato promuove il gioco d’azzardo: vi dovreste indignare”.

Striscia la notizia “la voce della veggenza”

Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli sono state confermate come veline. A condurre, le prime tre settimane, ecco Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Il sottotitolo del programma è “La voce della veggenza”. Motivo? “Perché abbiamo anticipato tante cose, dai vincitori di Sanremo, alle plusvalenze nel calcio, dall’invasione del granchio blu fino ai trucchi sulle mascherine e sul Superbonus. Siamo sempre attenti alle novità, non ultima l’intelligenza artificiale: siamo stati i primi a realizzare video con il deepfake. Noi da sempre ci chiediamo se è giusto credere a quello che vediamo o se invece è meglio controllare”.