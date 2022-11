Ansia per Brittney Griner: la cestista americana spedita in una colonia penale russa, preoccupazione negli Usa

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Brittney Griner, la star della pallacanestro americana detenuta in Russia dallo scorso febbraio dopo essere stata sorpresa a trasportare olio di hashish, è stata trasferita in una colonia penale russa e i suoi legali non hanno più notizie di lei. A svelarlo è stata proprio la squadra di avvocati alla quale la cestista americana si è rivolta per essere scarcerata, una notizia che preoccupa e non poco tutti gli Stati Uniti che osservano la storia da lontano.

Griner trasferita in una colonia penale russa

Il team legale di Brittney Griner, riportano i media americani, è stato informato del trasferimento della 32enne in una colonia penale. La Russia, infatti, ha deciso di trasferire la donna da un centro di detenzione, dove si trovava da alcune settimane, lo scorso 4 novembre.

“È stata trasferita dal centro di detenzione di Iksha il 4 novembre. Ora sta andando in una colonia penale. Non abbiamo alcuna informazione sulla sua esatta posizione attuale o sulla sua destinazione finale” hanno fatto sapere i legali tramite un comunicato pubblicato nelle scorse ore.

Cosa sono le colonie penali

Dagli Stati Uniti si guarda con preoccupazione alla situazione che ha coinvolto la star del basket femminile Brittney Griner. La classe 1990, infatti, potrebbe essere usata come pedina politica nelle tensioni tra Usa e Russia in merito alla guerra in Ucraina.

La donna è stata trasferita in una cosiddetta colonia penale, una struttura di massima sicurezza che è tutt’altro che confortevole per i detenuti. Le colonie penali russe, infatti, sono conosciute per la mancanza di igiene ed è molto complicato accedere alle cure mediche.

Griner condannata, le accuse

Il 4 agosto scorso il tribunale moscovita aveva condannato la cestita a nove anni di reclusione e al pagamento di un multa pari a un milione di rubli dopo essere stata fermata in possesso di olio di hashish.

Nonostante si sia scusata più volte definendo il suo “un errore ingenuo”, lo scorso mese il tribunale di Kransnogorsk, vicino Mosca, ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati di Brittney Griner, spiegando che – secondo le leggi russe – si tratta di una pena ”equa”. Così è stata confermata la condanna per la star del basket.