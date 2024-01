Alexandru Ivan ucciso a 14 anni, arrestato un terzo uomo per l'omicidio del ragazzino a Roma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è un terzo fermo per l’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso con un colpo di pistola a Roma nel parcheggio della metro C di Pantano. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, fratello di uno dei due cugini già fermati per il delitto.

Omicidio Alexandru Ivan, fermato un terzo uomo

Nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio i carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Frascati hanno fermato un uomo su ordine della Procura di Velletri nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Alexandru Ivan.

Secondo quanto riporta Repubblica, a finire in manette è stato Ringo Gurgevic, 30 anni, fratello di Dino Petrow e cugino di Corum, i due già fermati per l’omicidio del 14enne.

Fonte foto: ANSA I carabinieri sul luogo del delitto, al confine tra i Comuni di Roma e Monte Compatri

Secondo l’accusa, le analisi dei tabulati e delle celle del telefono avrebbero accertato che l’uomo era in compagnia dei due già fermati prima, durante e dopo l’omicidio di Alexandru Ivan.

Nelle ore successive il delitto il 30enne si era allontanato da Roma e aveva trovato rifugio ad Aprilia, in provincia di Latina.

Tre fermi per la morte di Alexandru Ivan

Salgono così a tre i fermi per l’omicidio di Alexandru Ivan. Gurgevic si va ad unire ai cugini Corum e Dino Petrow, i cui fermi per concorso in omicidio sono già stati convalidati dal gip.

Corum Petrow si era presentato spontaneamente con i suoi avvocati ai carabinieri poche ore dopo l’omicidio, mentre Dino è stato rintracciato e fermato nei giorni successivi a Treviso, dove si era nascosto a casa di una zia.

Le indagini

Le indagini proseguono per rintracciare altre persone che si trovavano con i Petrow durante la spedizione punitiva contro il patrigno di Alexandru, Tiberiu Maciuca, che è costata la vita al 14enne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nell’auto dalla quale sono partiti gli spari che hanno raggiunto il ragazzino c’erano Corum e Dino Petrow e altri due uomini. Uno di questi ultimi sarebbe Ringo Gurgevic.

Resta inoltre da accertare chi tra le persone a bordo della vettura sia stato a sparare e uccidere Alexandru Ivan.