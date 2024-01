Fermato presunto killer di Alexandru Ivan, 14enne ucciso a Montecompatri vicino Roma: è un ragazzo di 24 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Svolta nel caso dell’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso lo scorso 13 gennaio nel parcheggio della metro C Pantano di Roma. Il presunto killer, fermato nella notte dai Carabinieri di Frascati, è un 24enne originario dell’est Europa, fortemente indiziato della morte del giovane Ivan. che sarebbe stato ucciso “per errore”.

Il fermo per l’omicidio di Alexandru Ivan

Arriva il primo fermo per la morte di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Monte Compatri, vicino Roma, la notte del 13 gennaio scorso.

I carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Frascati hanno fermato, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 gennaio, un uomo di 24 anni, originario dell’est Europa.

Fonte foto: ANSA Amici e familiari sul luogo dove è stato ucciso a colpi di pistola il 14enne Alexandru Ivan, presso il parcheggio della stazione della metro C Pantano a Monte Compatri, in provincia di Roma

Il provvedimento che ha raggiunto il 24enne, gravemente indiziato dell’omicidio di Alexandru Ivan, è stato emesso dalla procura di Velletri.

L’omicidio di Alexandru Ivan

L’omicidio del giovanissimo Alexandru Ivan è avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio nel parcheggio della metro C Pantano, nel comune di Monte Compatri, vicino a Roma.

Il ragazzo è stato colpito da almeno un colpo (forse due) partito da una macchina, in quello che si è configurato come un agguato effettuato in seguito a una lite, avvenuta poche ore prima in un bar tra un gruppo di amici e familiari di Alexandru Ivan e un altro gruppo di cittadini originari dell’est Europa.

Dopo aver preso appuntamento per vedersi nel parcheggio e regolare la questione però, da una macchina sono partiti diversi colpi, uno o alcuni dei quali hanno raggiunto Alexandru, uccidendolo.

Il presunto killer di Alexandru Ivan

Il 24enne fermato sarebbe quindi una delle persone, forse quattro in tutto, presenti all’interno della macchina dalla quale sono partiti i colpi di pistola che hanno ucciso Alexandru.

In seguito alla lite avvenuta all’interno di un bar su via Casilina tra un 29enne, compagno della madre di Alexandru Ivan, e un’altra persona, la discussione si è spostata sui telefoni cellulari, tramite i quali il 29enne avrebbe parlato proprio con il 24enne fermato, che non era presente all’interno del locale.

L’appuntamento presso il luogo concordato si è però rivelato un agguato, che ha portato alla morte del 14enne. All’interno della vettura era presenta anche un altro uomo, identificato, che aveva preso parte al litigio avvenuto precedentemente nel bar, ma che da allora risulta irreperibile. I carabinieri sono sulle sue tracce.