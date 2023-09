Alessandro Scocco morto a Potenza Picena dopo aver preso un farmaco: ipotesi shock anafilattico, aveva 35 anni

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Muore dopo aver assunto un farmaco per il mal di gola. Una tragedia quella avvenuta a Potenza Picena, in provincia di Macerata. Era in casa dei genitori il 35enne Alessandro Scocco quando è morto dopo aver preso un farmaco. Al momento, si fa strada l’ipotesi di uno shock anafilattico che si sarebbe rivelato letale per il giovane.

Il malore dopo l’assunzione di un farmaco

Erano circa le 22:20 della serata di mercoledì 6 settembre, quando Alessandro Scocco è morto in casa dei suoi genitori a Potenza Picena, comune marchigiano in provincia di Macerata.

Il giovane, 35 anni, avrebbe assunto un farmaco per curare un mal di gola che aveva da qualche giorno.

Potenza Picena, il Comune in provincia di Macerata, dove è morto il 35enne Alessandro Scocco

La vittima avrebbe avuto subito un malore: forse si è trattato di una reazione al farmaco assunto. Così, è partita la chiamata ai soccorritori del 118 che, una volta arrivati sul posto, hanno tentato di rianimare Alessandro Scocco.

Gli operatori della Croce Rossa, tuttavia, non sono riusciti a impedire il peggio. Sul posto, anche un’automedica e i carabinieri.

Chi era Alessandro Scocco

Alessandro Scocco aveva 35 anni e lavorava presso una ditta nel Comune di Grottazzolina, in provincia di Fermo.

Il cordoglio manifestato sui social ne ricostruisce il profilo. Emerge che il 35enne era un appassionato di montagna e di moto.

Stando alle prime informazioni, inoltre, la vittima non sarebbe stato afflitta da nessun problema di salute. Per questo, l’ipotesi su cui si indaga è quella di uno shock anafilattico avuto dopo l’assunzione del farmaco per il mal di gola.

A chiarire l’esatta causa del decesso del 35enne sarà l’autopsia che, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Resto del Carlino’ sarà condotta dal medico legale Antonio Tombolini.

Il dolore della comunità sui social

Dal momento in cui la notizia ha iniziato a circolare, sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia del giovane.

“Alessandro Scocco non è più con noi. Una grave perdita per la nostra cittadina. Siamo vicini alla famiglia esprimendo le più sentite condoglianze”, il messaggio su Facebook della ‘Sacrata Bikers Motoclub‘.

Tra i commenti, emerge l’amarezza dei cittadini di Potenza Picena per la perdita improvvisa di una vita così giovane.

“La società tutta degli Amatori Porto Potenza si stringe intorno alla famiglia Scocco per la perdita del figlio Alessandro. A nome del presidente Andrea Mataloni, Simone Mike Marinelli e tutti noi le più sentite condoglianze”, scrive la società calcistica.