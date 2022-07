Adriano Pacifico, l'italiano scomparso in Francia: è giallo, chi è l'uomo che era con lui?

Non è stato ancora ritrovato Adriano Pacifico, il ragazzo partito con la sua bicicletta da Bastiglia, in provincia di Modena, per raggiungere Santiago de Compostela ma del quale si sono perse le tracce in Francia da diversi giorni.

L’ultimo contatto

All”Adnkronos’, proprio dalla Francia, dove assieme al compagno e a un traduttore sta ripercorrendo le tappe del figlio, la madre, Grazia Mansueto, ha spiegato a quando risale l’ultimo contatto: “Ho sentito mio figlio l’ultima volta lunedì pomeriggio, alle 17.20. Mi ha fatto una videochiamata dal cellulare di un ragazzo al quale aveva chiesto in prestito il telefono dopo aver rotto il suo”.

La donna ha aggiunto: “Era stanco, abbattuto, quasi si è messo a piangere. L’ho spronato ad andare avanti, che noi siamo con lui. Da allora nemmeno più un contatto, ma piccoli prelievi da sportelli bancomat che adesso battiamo uno ad uno a caccia di tracce”.

Fonte foto: iStock - Solovyova Adriano Pacifico era diretto a Santiago de Compostela.

Il mistero dell’uomo che era con Adriano

Secondo la mamma di Adriano Pacifico, “forse c’è uno spiraglio“. La donna ha detto: “Lo sapremo domani mattina (lunedì, ndr) perché di domenica è impossibile avere accesso a tutto, video o pratiche. Le cose sono due: mio figlio faceva percorsi molto particolari, itinerari tortuosi, e forse è per questo che non riesce a parlarci e magari nemmeno immagina il nostro magone; oppure gli hanno fatto del male e resta da capire il ruolo di quel ragazzo che gli ha prestato il telefono lunedì e che mai più ci ha risposto”.

Grazia Mansueto ha poi raccontato: “Qui è un inferno, non ci hanno fatto entrare nemmeno in Consolato, non ci hanno fatto concludere niente, siamo stati presi in giro. A me tutto questo sta distruggendo: stamattina abbiamo girato il paesino dove è stato effettuato l’ultimo prelievo alle 21,06 del 15 luglio. La gente del posto non ha mai visto Adriano, mentre quando ha visto la foto del ragazzo che gli aveva prestato il telefono ci hanno messo all’erta“.

La Farnesina segue il caso

Fonti del ministero degli Esteri hanno fatto sapere all”Adnkronos’ che la famiglia di Pacifico “è in contatto con il nostro consolato generale a Marsiglia che ha competenza anche su Tolone”. Le stesse fonti hanno precisato che “si sta prestando tutta l’assistenza del caso”, aggiungendo inoltre che “è stata anche offerta assistenza dal punto di vista linguistico e si sta cercando di assisterli in tutte le modalità possibili”.