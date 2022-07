"Zelensky è grave in rianimazione", radio ucraine hackerate: notizia smentita, ma il momento è delicato

Una notizia sconvolgente questa mattina ha accompagnato il risveglio degli ucraini, già messi duramente alla prova per la guerra in atto da ben 147 giorni. “Volodymyr Zelensky è ricoverato in rianimazione in condizioni gravi” è il messaggio che è stato diffuso da diverse radio, parole che hanno preoccupato tutti. Solo poche ore dopo, però, anche grazie alla ricerca di conferme sui social e sui siti di informazione, il messaggio radiofonico è stato bollato come “fake news” causato dall’attacco informatico russo delle reti ucraine.

Radio ucraine hackerate e la fake news

Sono state diverse radio, alcune delle quali molto ascoltate, di un media network ucraino che hanno interrotto improvvisamente la musica per dare la notizia delle gravi condizioni di Zelensky. Parole registrate da una voce femminile che, leggendo con tono greve, ha aggiornato sulle condizioni del presidente ucraino.

Il messaggio registrato annunciava inoltre che il potere e gli uffici presidenziali erano stati trasferiti allo speaker della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk. Poche ore dopo è arrivata la smentita, con l’addetto stampa di Zelensky che ha svelato che Tavr Media, proprietaria delle stazioni radio che hanno lanciato la notizia, ha confermato che era stato effettuato un attacco informatico russo sui server e le reti delle sue stazioni radio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Come sta Zelensky

Serhiy Nikiforov, addetto stampa di Zelensky, si è subito premurato a dare notizie sul presidente: “Sottolineiamo che nessuna informazione sui problemi di salute del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è vera“.

“Cosa è successo ce lo spiegherà chi assicura il funzionamento tecnico delle stazioni radio: per quanto riguarda il presidente va tutto bene, non ha alcun problema con la sua salute” ha sottolineato Nikiforov.

La situazione delicata in Ucraina

Le voci circolate questa mattina in Ucraina avevano fatto temere il peggio, in un momento in cui la politica a Kiev e dintorni non sta di certo passando un buon momento. Guerra a parte, infatti, sta andando in scena una vera e propria rese dei conti nei confronti dell’opposizione politica interna.

Zelensky infatti sta rimuovendo e sostituendo i vertici dei principali poteri indipendenti come la procura generale e i potenti servizi segreti.