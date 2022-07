Volodymyr Zelensky e la moglie Olena su Vogue: polemiche per il servizio fotografico in tempo di guerra

Volodymyr Zelensky e la moglie Olena Zelenska sono comparsi sulla rivista Vogue per un servizio fotografico accompagnato da una lunga intervista. Ma la decisione di posare per uno shooting, mentre la guerra in Ucraina è in pieno svolgimento, ha destato scalpore e molte critiche, soprattutto sui social network. Il timing del servizio fotografico, per molti utenti, è completamente sbagliato.

Volodymyr Zelensky e la moglie ritratti da Annie Leibovitz

Il servizio dal titolo “Il ritratto del coraggio: Olena Zelenska” ha guadagnato la copertina di Vogue ed è stato realizzato dalla famosa fotografa americana Annie Leibovitz.

Nel servizio dagli scatti decisamente “posati” la coppia presidenziale – Volodymyr Zelensky e Olena Zelenska – si vede spesso insieme. Ma la vera protagonista è la first lady, come d’altra parte testimonia anche il titolo del servizio.

Gli scatti che vedono in posa Volodymyr Zelensky e Olena Zelenska

I due compaiono in diversi contesti. All’interno del palazzo presidenziale di Kiev, abbracciati, che si tengono per mano sulla scrivania del presidente ucraino.

E ancora, Olena Zelenska è stata ritratta da sola dentro il palazzo presidenziale, seduta vicino ai sacchi di sabbia accatastati per proteggere il palazzo dalle bombe russe. Oppure in strada, vicino ai rottami di un mezzo ucraino, mentre indossa un lungo cappotto blu in mezzo ad alcune soldatesse dell’esercito di Kiev.

Il servizio, come annunciato dalla fotografa Annie Leibovitz su Instagram, verrà pubblicato sul numero di ottobre di Vogue.

Le parole della moglie di Volodymyr Zelensky

Nella lunga intervista che accompagna il servizio la moglie di Volodymyr Zelensky racconta che quelli appena trascorsi “sono stati i mesi più orribili della mia vita e la vita di ogni ucraino”. “Non vediamo l’ora di vincere. Non abbiamo dubbi sul fatto che prevarremo. Ed è questo che ci aiuta ad andare avanti”, aggiunge Olena Zelenska. Nel servizio di Vogue viene inoltre specificato come tutti i capi indossati dalla first lady siano di marchi ucraini come Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska e Poustovit.

Dure critiche sui social al presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Ma la scelta di fare un servizio fotografico del genere in piena guerra è stata aspramente criticata, non solo dagli utenti dei social. Il famoso politologo Ian Bremmer, su Twitter, ha detto la sua senza fare sconti.

“Zelensky ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell’informazione”, ha scritto Bremmer. Aggiungendo però una seconda riga: “Servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea”. Un parere condiviso anche da migliaia di altri utenti sui social network.

zelensky has done an extraordinary job in beating the russians in information warfare vogue wartime photo shoot:

bad idea pic.twitter.com/8O9jjlL5Gn — ian bremmer (@ianbremmer) July 27, 2022