Violentata alla stazione di Milano, la denuncia di una 18enne: trasportata in ospedale, indagini in corso

Caso di violenza sessuale ai danni di una giovanissima in zona Stazione Centrale, a Milano. Sulla versione fornita dalla ragazza 18enne che sarebbe la vittima dell’aggressione stanno effettuando accertamenti gli agenti della Polfer.

Il racconto della 18enne e i soccorsi

L’autrice dalla denuncia, come riferisce il quotidiano Il Giorno, è una 18enne: il suo racconto è al vaglio delle forze dell’ordine, che al momento sono in cerca di eventuali testimoni e riscontri.

La giovane ha dichiarato di essere stata violentata sia al 118, i cui volontari le hanno prestato le prime cure, sia agli agenti della polizia di Stato.

Fonte foto: ANSA

L’episodio si è verificato martedì 7 febbraio. Poco dopo le 20 i soccorritori del 118, contattati dalla Polizia, sono andati negli uffici del compartimento Polfer della Stazione Centrale dove hanno trovato la ragazza, di origini straniere, confusa. Ha denunciato la violenza ed è stata trasportata all’ospedale Mangiagalli dove si sono svolti gli accertamenti clinici.

Le richieste di Beppe Sala al governo Meloni

La Stazione Centrale del capoluogo lombardo da tempo è teatro di azioni illecite e pericolose. Della questione ne ha anche parlato il sindaco Giuseppe Sala che ha chiesto al governo Meloni, ai margini di una riunione in prefettura con la stessa premier, interventi specifici.

Nel corso del vertice tenutosi di recente si è discusso anche delle operazioni di sicurezza decise dal ministero dell’Interno Matteo Piantedosi, con una serie di controlli straordinari fra lo scalo ferroviario e le strade vicine.

“Il primo intervento in Stazione Centrale è stato fatto il 16 gennaio, quello che io sto sollecitando è che bisogna andare avanti – ha spiegato Sala -. Credo che le parole della premier vogliono dire che per circa tre mesi si andrà avanti con questi controlli continui che sono molto utili”.

Tema sicurezza, la sinergia tra Comune di Milano e Stato

Sala ha anche commentato la sinergia in atto fra Stato e Comune di Milano: “C’è una buona sensibilità da questo punto di vista. Io continuo a insistere. C’è questa intenzione da un lato di portare avanti questa attività di presidio in un luogo critico come la Stazione Centrale. Io sto chiedendo di mettete attenzione anche ai luoghi come corso Como, e Porta Nuova, va fatto con calma e tranquillità senza esibire nulla”.