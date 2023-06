Video delle case trascinate dal fango dopo il crollo della diga in Ucraina: immagini impressionanti da Kherson

Case distrutte e letteralmente trascinate da acqua e fango dopo il crollo della diga di Kakhovka, a Kherson. Lo testimonia un video diffuso su Telegram dalle forze armate operative dell’Ucraina. Diversi villaggi sono stati “completamente o parzialmente allagati”, secondo Oleksander Prokudin, capo dell’amministrazione militare ucraina annunciando l’inizio dell’evacuazione della popolazione.

“Circa 16 mila persone si trovano nella zona critica sulla riva destra della regione di Kherson”, ha scritto detto sui social media Prokudin, aggiungendo che ci sono stati allagamenti in otto aree intorno al fiume Dnepr.

“La Russia ha distrutto la diga di Kakhovka infliggendo probabilmente il più grande disastro tecnologico d’Europa degli ultimi decenni e mettendo a rischio migliaia di civili. Questo è un atroce crimine di guerra. L’unico modo per fermare la Russia, il più grande terrorista del 21mo secolo, è scacciarla dall’Ucraina”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023