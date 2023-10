Video della suora che placca l'ambientalista in Francia: era contro la costruzione di un centro religioso

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Una suora in Francia difende il cantiere del futuro centro religioso e lo fa placcando un ambientalista. Gli attivisti erano sul posto per interrompere i lavori e manifestare l’impatto ambientale che i lavori e la struttura avranno sul territorio. Si tratta infatti del nuovo complesso religioso a Saint-Pierre-de-Colombier, nell’Ardèche. A fare notizia è però il video del placcaggio, non il rischio ambientale.

Il video della suora: il placcaggio

È andata così: una suora in Francia, nello specifico a Saint-Pierre-de-Colombier, nell’Ardèche, ha placcato un attivista per l’ambiente durante le manifestazioni del 16 ottobre per scongiurare l’apertura del cantiere del nuovo centro religioso.

Nel video si vede la suora prendere la rincorsa e bloccare un attivista. Entrambi cadono a terra dentro una buca scavata per posare i primi strati di cemento. I due sembrano scambiarsi delle parole, ma il video che gira in rete si concentra su altro, ovvero su un attivista che spacca dei tubi. Alla fine si vede la suora e l’attivista alzarsi e allontanarsi l’uno dall’altro.

I commenti sul placcaggio

I due schieramenti: il gruppo ambientalista Les Amis de la Bourges e le suore. Dopo un’ora di disputa verbale, è il momento del placcaggio: una delle suore atterra uno degli attivisti.

Il commento, a caldo, è stato quello degli attivisti che non si aspettavano il gesto violento della suora. “Mi aspettavo che le religiose fossero più ragionevoli nei confronti dell’ordine pubblico”, ha detto Sylvain Hérenguel, copresidente dell’Associazione per il futuro della valle di Bourges. Ha infatti spiegato che i religiosi hanno deciso di usare la violenza e di aggredire i presenti (un modus operandi che ricorda gli attacchi agli attivisti di Ultima Generazione), Sylvain stesso dice di essere stato attaccato 3 volte da 5 persone.

Le controverse sul centro religioso

La costruzione del centro religioso a Saint-Pierre-de-Colombier è al centro di polemiche da anni. Infatti, secondo quanto riportato dagli ambientalisti e da una parte dei cittadini, la costruzione del sito altererebbe l’equilibrio della regione. il motivo: troppe persone raggiungerebbero il luogo.

Secondo il progetto infatti la nuova basilica permetterebbe l’ingresso di oltre 3.500 persone e per arrivare queste dovrebbero utilizzare mezzi di trasporto su ruote, inquinando. Da parte loro le religiose difendono il cantiere, senza “se” e senza “ma”, anche se lo stesso Vaticano si era opposto alla costruzione del complesso. Nel dicembre 2018 è stato il municipio di Saint-Pierre-de-Colombier a dare l’ok e lo scontro è iniziato.