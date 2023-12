Ucraina, ondata di attacchi missilistici russi sulle principali città. Zelensky: "Risponderemo al terrorismo"

Notte di terrore in Ucraina, dove si sono verificati una serie di raid russi contro le principali città del Paese tra giovedì 28 dicembre e venerdì 29: a Kiev e Leopoli, ma anche a Kharkiv, Sumy, Odessa, Zaporizhzhia e Dnipro. Al momento il bilancio è di almeno 13 morti e decine di feriti.

“Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostri monitor”, ha detto il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat. “Sono stati lanciati Daggers, missili balistici, S-300, missili da crociera, UAV, X-22 o X-32. Circa 18 bombardieri strategici hanno tirato X-101-X-505″.

Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha descritto l’assalto alla sua città come “un massiccio attacco missilistico“, mentre la polizia regionale ha riferito di 10 esplosioni e ha detto che la città è stata colpita da missili S-300, come riportato dal Guardian.

Esplosioni sono state segnalate anche a Kiev, secondo quanto riferito dal primo cittadino Vitali Klitschko in un post su Telegram. I funzionari hanno aggiunto che un edificio residenziale e un magazzino sono stati incendiati.

Altre incursioni si sono verificate a Leopoli, nell’ovest del Paese, e a Odesa, nel sud, oltre che a Sumy e Konotop.

Un ospedale ostetrico e un centro commerciale sono stati colpiti a Dnipro. Lo ha confermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, spiegando che nell’attacco sono state uccise 4 persone.

Su quanto successo nella notte si è espresso anche il presidente Volodymyr Zelensky, attraverso un post su X: “Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l’Ucraina, causando morti e feriti”, ha scritto.

“Oggi, la Russia ha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505“.

Il presidente ucraino ha poi spiegato che Kiev risponderà agli attacchi terroristici di Mosca. “E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà“, ha aggiunto.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.

Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023