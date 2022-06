Ucraina, il ragazzo di 15 anni che usa il drone per individuare le truppe russe: così ha fermato Putin

Un ragazzo di 15 anni che pilota i droni per hobby ha contribuito a impedire ai soldati russi di conquistare Kiev, nelle prime ore dell’invasione russa dell’Ucraina. Si chiama Andrii Pokrasa ed ha rivelato alla stampa internazionale il suo ruolo nella difesa della capitale ucraina dopo essere stato salutato dai militari del suo Paese come “un vero eroe, un eroe dell’Ucraina”.

Informazioni essenziali per l’esercito di Zelenesky

Nelle prime ore dell’invasione, l’esercito di Kiev cercava di tracciare disperatamente la posizione di una colonna di truppe e carri armati russi diretti verso la capitale.

Così il padre di Andrii ha deciso di mettersi in contatto con l’esercito al fine di mettere a disposizione dei soldati di Zelenesky l’abilità del figlio con i droni.

Non molto tempo dopo, Andrii, più abituato ad andare con lo skateboard che ai teatri di guerra, ha dato il suo contributo nel dirigere gli attacchi ucraini contro il convoglio russo.

Le parole dell’adolescente che ha fermato i russi

Andrii Pokrasa ha raccontato la sua esperienza a Global News, spiegando che l’esercito ucraino gli aveva fornito le informazioni necessarie per capire approssimativamente dove potesse essere la colonna russa. Il suo compito era trovare la posizione esatta. “Il nostro compito era trovare le coordinate esatte e fornirle ai soldati” spiega.

Era una delle colonne più grandi che si muoveva sulla strada di Zhytomyr. “Siamo riusciti a trovarla perché uno dei camion ha acceso le luci per molto tempo” racconta l’adolescente che in Ucraina è diventato un eroe.

Fonte foto: ANSA Tank russi in azione

La strategia di Kiev e l’uso massiccio di droni commerciali

A quel punto i soldati ucraini, grazie al lavoro preziosissimo di Andrii, hanno preso di mira la colonna e sono stati in grado di fermare la marcia su Kiev delle truppe di Mosca.

Come ricorda Metro, i droni disponibili in commercio sono diventati una parte fondamentale della strategia dell’esercito ucraino, così come i modelli più avanzati sviluppati dai produttori di armi.

Taras Troiak, un ex rivenditore, ha creato un gruppo Facebook per coordinare i proprietari di droni in Ucraina che vogliono trasformare il loro hobby in uno strumento a servizio dell’esercito. Senza i droni, ha rivelato a Global News, probabilmente i russi sarebbero riusciti a prendere Kiev nel giro di pochi giorni.