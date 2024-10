Mbappé accusato di stupro dopo la festa, le regole del party sui cellulari svelate dalla modella Julia Franzen

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di Kylian Mbappé, formalmente sospettato di stupro, come scrivono i media svedesi. Il giocatore del Real Madrid si trovava in Svezia per alcuni giorni di riposo. Qui ha partecipato a una festa che è finita nell’occhio del ciclone. Allo stesso party c’era anche la modella Julia Franzen che ha svelato alcuni dettagli su come si sia svolta.

La vicenda Mbappé: presunto stupro in Svezia

Nel corso della sosta per le nazionali, il giocatore francese – che non era stato convocato dalla sua selezione – si è goduto alcuni giorni di vacanza a Stoccolma, in Svezia. Qui è stato visto mentre entrava in un nightclub, il V., dove ha tenuto una festa privata insieme a tutto il suo clan. Mbappé ha poi ammesso di aver avuto, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, un rapporto sessuale con una donna consenziente nel privé del suo albergo. Rapporto questo che sarebbe stato confermato anche da uno scambio di messaggi fra i due.

Un’altra donna – che alloggiava nello stesso albergo, il Bank Hotel, del calciatore – ha denunciato di aver subito una violenza sessuale. Pur non essendo mai menzionato dagli inquirenti scandinavi, Mbappé sarebbe accusato di questo presunto stupro.

Fonte foto: IPA Kylian Mbappé, attraverso i suoi legali, ha fatto intendere di voler sporgere denuncia per calunnia

L’inchiesta e la reazione del giocatore

Il calciatore francese ha negato qualsiasi coinvolgimento e bollato le voci come fake news. Sarebbe “sbalordito, ma sereno”, secondo quanto riportato dal suo avvocato, Marie-Alix Canu-Bernard, che ha avanzato l’ipotesi di una denuncia per calunnia.

Secondo Mbappé, ci sarebbe un collegamento tra la fuoriuscita della notizia e i rapporti tesi con il suo ex club, il Psg. Il francese dovrà presentarsi prossimamente all’udienza nella quale si dibatterà dei 55 milioni di euro arretrati che aveva richiesto al club di Parigi, dal quale se n’è andato da svincolato.

Secondo i quotidiani svedesi sarebbe stata aperta un’inchiesta sulla presunta violenza sessuale nei confronti della donna. È stato perquisito l’hotel da parte della polizia che ha analizzato le immagini delle telecamere e sequestrato materiale da far esaminare dalla scientifica, come pantaloni, maglie e mutande.

La testimonianza di Julia Franzen: c’era anche lei alla festa

A raccontare più dettagli della festa organizzata da Kylian Mbappé è Julia Franzen. Trentacinquenne, modella e influencer svedese, la donna ha parlato al quotidiano Expressen, fornendo alcuni dettagli sul party esclusivo, nel quale l’attaccante del Real Madrid avrebbe incontrato la presunta vittima.

La donna ha raccontato che, come in altre feste con calciatori a cui aveva partecipato, è dovuta passare per un iter rigidissimo.

In questo caso gli invitati erano circa 30, per lo più ragazze. “Alcuni promoter erano stati ingaggiati per trovare ragazze di bell’aspetto e con una bella personalità da portare. Ci hanno fatto mettere i cellulari in una scatola prima di entrare, per questo non esistono foto di quella festa”, ha detto.