Yahya Sinwar ucciso dai soldati meno specializzati di Israele: come è morto e il video dei suoi ultimi istanti

Non un attacco mirato, non un’operazione militare studiata, bensì una conseguenza ‘collaterale’ del più grande rastrellamento della storia: Yahya Sinwar, leader di Hamas, è stato ucciso quasi per caso dall’esercito di Israele.

Hamas, Yahya Sinwar ucciso: il video degli ultimi istanti di vita

Benjamin Netanyahu ha ordinato l’annientamento di qualsiasi rifugio di Hamas, a qualsiasi prezzo. Gaza è divenuta una città spettrale, cumulo di macerie e di vittime palestinesi.

Nel procedere nella devastazione, giovedì 17 ottobre le forze armate israeliane si sono imbattute per caso nell’edificio in cui c’era Sinwar.

Fonte foto: ANSA Yahya Sinwar

In particolare, dei commilitoni del battaglione 450, non certo la crème dell’esercito di Netanyahu, hanno individuato tre combattenti di Hamas a Rafah.

Forse c’è stato uno scontro a fuoco prima che i miliziani palestinesi si rintanassero nell’edificio che sarebbe diventato la loro tomba e quella di Sinwar.

Israele, che sta conducendo un attacco a tappeto, dopo che i tre uomini di Hamas si sono rifugiati nel palazzo, ha dato ordine a un tank Merkava di intervenire. E così è stato: l’edificio è stato demolito, dentro c’era anche Sinwar. In un video, già virale a livello globale, lo si vede nell’abitazione distrutta, durante i suoi ultimi istanti di vita.

Sinwar eliminato dai soldati meno esperti di Israele

Poc’anzi si spiegava come il battaglione 450 non sia la crème dell’esercito israeliano, per sottolineare come Sinwar sia stato ucciso non in una imboscata pianifica. Chi combatte in quel battaglione?

Circa un anno fa, dopo i fatti del 7 ottobre, la 282ma Brigata Bislah ha creato tre battaglioni, tra cui il 450, spediti a combattere nella Striscia: in questi reparti sono stati arruolati uomini che avevano rapidamente completato il corso iniziale di addestramento, a differenza di altre unità composte da riservisti con almeno tre anni di servizio alle spalle. Sinwar è stato eliminato dai primi e non da questi ultimi soldati, ben più esperti.

L’intelligence militare, dopo la notizia della morte del leader di Hamas, ha affermato di aver recuperato sue tracce di Dna che avrebbe confermato la sua uccisione.

Medio Oriente, cosa succede ora?

E adesso che succede? Netanyahu ha parlato alla nazione. “La missione va avanti”, ha scandito. Quindi ha aggiunto, rivolgendosi agli abitanti della Striscia: “Avete la possibilità di liberarvi dalla tirannia. Permetteremo a chiunque deponga le armi o ci consegni i rapiti di aver salva la vita e andarsene”.

“Abbiamo inferto un colpo al male ma alle famiglie dei rapiti dico che questo è il momento della guerra”, ha sottolineato il leader israeliano. Nessuna parola su una possibile tregua, tanto caldeggiata da Joe Biden.

“Chiamerò presto il primo ministro, perché con Sinwar morto e senza Hamas al potere ci sono l’opportunità di fermare la guerra e di pensare al giorno dopo per Gaza, un accordo politico che garantisca un futuro migliore per gli israeliani e i palestinesi”, ha dichiarato il leader americano.