Trovato scheletro di donna in un parco a Roma: apparterrebbe a una 30enne e sarebbe lì da un anno

A Roma, nel pomeriggio di venerdì 30 giugno, è stato ritrovato all’interno di un parco lo scheletro di una donna.

La scoperta dello scheletro

Stando a quanto riferito da ‘SkyTg4’, il corpo, che aveva addosso una catenina, è stato riportato alla luce da un escavatore delle Ferrovie dello Stato che stava operando all’interno di un canale di scolo in un parco in via Ettore Fieramosca, in zona Pigneto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante e, successivamente, il medico legale, che ha condotto le prime analisi sui resti umani rinvenuti.

Lo scheletro di donna è stato ritrovato in un parco in via Ettore Fieramosca, in zona Pigneto a Roma.

Cosa si sa sullo scheletro ritrovato

Il medico legale ha riferito che lo scheletro ritrovato in un parco a Roma apparterrebbe a una donna di circa 30 anni e che i resti, presumibilmente, si troverebbero in quel luogo da circa un anno. Lo scheletro è stato portato al Dipartimento di Medicina Legale, dove verranno effettuati ulteriori accertamenti, tra cui l’esame del Dna sui resti rinvenuti.

Accertamenti saranno fatti anche sull’elenco delle persone scomparse al fine di capire a chi possano essere associati i resti umani ritrovati in zona Pigneto a Roma.