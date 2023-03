Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, accordo tra Germania e Bruxelles sugli e-fuel: Italia isolata

La decisione definitiva sulle auto a motore termico verrà presa martedì 27 marzo. Ma nel frattempo l’accordo raggiunto tra Germania e Commissione europea rende lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 più vicino. L’Italia, contraria alla misura, perde così un importante alleato e rischia seriamente di trovarsi isolata. Berlino ha trovato un’intesa con Bruxelles sul via libera alle auto con motore alimentato con carburanti sintetici (e-fuel) ambito in cui le case automobilistiche tedesche sono molto avanti.

A questo punto gli unici alleati dell’Italia, che contava sulla Germania per bloccare lo stop alla vendita di auto nuove a motore termino dal 2035, rimangono Polonia, Bulgaria e altri Paesi che non hanno il peso politico di Berlino.

L’annuncio dell’accordo tra la Germania e la Commissione Ue è stato dato, su Twitter, dal vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. “Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull’uso futuro degli e-fuel nelle automobili. Lavoreremo ora per ottenere quanto prima l’adozione delle norme in materia di CO2 per il regolamento sulle autovetture”, ha scritto Timmermans.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.

We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023