Ipotesi serial killer a Roma: tre prostitute uccise brutalmente nelle loro case nel quartiere Prati

A Roma si inizia a parlare di serial killer dopo il ritrovamento dei corpi di tre donne uccise a coltellate in due appartamenti del quartiere Prati, tra le più esclusive zone della Capitale. Ad accomunarle solo la professione di prostitute.

La Città Eterna è stata teatro di un triplice omicidio avvenuto nelle prime ore di giovedì 17 novembre tra via Augusto Riboty e via Durazzo.

L’ipotesi più accreditata è che dietro tutti i delitti ci sia la stessa mano. Al centro della Roma bene ci sarebbe dunque un feroce serial killer.

Duplice omicidio nel quartiere Prati a Roma: due donne uccise in casa

A dare l’allarme per primo, intorno alle 11, è stato il portiere di un palazzo di via Augusto Riboty, dopo aver trovato una persona riversa in mezzo al sangue su un pianerottolo.

Gli agenti della Polizia, sul posto, hanno trovato una donna completamente nuda in una pozza rossa. All’interno del suo appartamento c’era una seconda vittima.

Secondo gli investigatori entrambe, di nazionalità cinese, si sarebbero prostituite all’interno dello stabile, creando una vera e propria casa di appuntamento.

Nessun parente o amico ne ha rivendicato la scomparsa. Le loro attività sarebbero state note ai vicini e allo stesso portiere del palazzo.

La donna ritrovata nel pianerottolo avrebbe provato a fuggire dal suo assassino. Su entrambi i corpi erano presenti profonde ferite da arma da taglio.

Un altro omicidio poco distante: chi è la terza vittima Marta Castano

Poche ore più tardi, alle 13, un altro corpo è stato trovato in un appartamento in un seminterrato di via Durazzo, a circa 600 metri di distanza dal teatro del duplice omicidio.

La terza vittima è stata identificata dopo la fuga di notizie contrastanti. Si tratta di Marta Castano Torres, 65 anni, di origine colombiana, anche lei prostituta.

Il suo nome d’arte sarebbe stato Yessenia e, racconta Repubblica, avrebbe iniziato la sua attività per mantenere la figlia di appena 18 anni.

Gli investigatori hanno subito collegato i due differenti casi, considerando le profonde ferite da arma da taglio presenti anche sul corpo di quest’ultima.

Ipotesi serial killer di prostitute a Roma: proseguono le indagini

Il killer potrebbe dunque essere lo stesso. La Procura di Roma ha fatto scattare gli accertamenti tecnici sui telefoni delle tre vittime.

L’obiettivo è ricostruire i contatti avuti con i clienti nelle ultime ore, mettendo insieme i tabulati telefonici e le comunicazioni avvenute tramite messaggi e applicazioni.

Si cercano risposte anche dalle videocamere di sorveglianza presenti nel quartiere, sede di palazzi signorili, di studi notarili e legali.