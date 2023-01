Sciopero mezzi 13 gennaio 2023: bus e treni a rischio in quattro Regioni, le fasce orarie interessate

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il 2023 si apre subito col primo sciopero dei mezzi dell’anno nella giornata di venerdì 13 gennaio 2023, data scelta da diverse sigle che hanno deciso di imporre lo stop. A rischiare la regolare attività saranno bus e treni in quattro Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Campania. Andiamo a vedere nel dettaglio le fasce orarie interessate e quelli che potrebbero essere i rischi per la mobilità nelle città.

Sciopero 13 gennaio 2023 in Friuli-Venezia Giulia

Una delle prime Regioni interessate nello sciopero di venerdì 13 gennaio 2023 è il Friuli-Venezia Giulia. Qui, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sciopererà il personale mobile di Trenitalia della Regione.

Per i treni regionali, in Friuli e nelle regioni limitrofe, sono previste cancellazioni o variazioni, anche nelle ore immediatamente precedenti e successive. Non dovrebbero esserci invece cambiamenti per i treni a lunga percorrenza.

Fonte foto: ANSA

Sono comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Maggiori informazioni sul sito o sull’app di Trenitalia, oppure chiamando il numero verde gratuito 800.89.20.21

Sciopero 13 gennaio 2023 in Lombardia

In Lombardia lo sciopero del 13 gennaio 2023 è stato indetto dalle segreterie regionali lombarde di Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Cisal e Ugl e durerà 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30.

La mobilitazione potrebbe quindi portare a variazioni o cancellazioni alle corse degli autobus della società STIE, che gestisce le linee urbane di Busto Arsizio, Legnano, Rho, Saronno e Seregno, così come numerose linee extraurbane e il servizio aeroportuale Malpensa Bus Express.

Sciopero 13 gennaio 2023, si ferma anche la Toscana

Dalle 9:00 alle 17:00 di venerdì 13 gennaio sciopererà anche il personale degli impianti di manutenzione di Firenze Osmannoro della Direzione Regionale Toscana. I disservizi coinvolgeranno i treni regionali toscani e quelli delle regioni limitrofe (mentre non dovrebbero interessare i treni a lunga percorrenza).

Anche in questo caso, saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00. Maggiori informazioni sul sito o sull’app di Trenitalia, oppure chiamando il numero verde gratuito 800.89.20.21

Sciopero 13 gennaio 2023 in Campania

In Campania lo sciopero è stato confermato soltanto da Uil, mentre l’agitazione Eav in programma per venerdì13 gennaio 2023 è stata ritirata dopo l’intervento della Prefettura. Le tre sigle sindacali, Orsa, Usb e Confai, che avevano annunciato uno stop di 24 ore con salve solo le fasce di garanzia, hanno accettato l’invito a riprendere il dialogo e a non incrociare le braccia.

La contestazione di una sola sigla sindacale dovrebbe produrre disagi ridotti ai pendolari.