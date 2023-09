Scambia la lezione di yoga per un omicidio di massa e chiama la polizia: la svista e il blitz degli agenti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Particolare svista per una classe di yoga nel Lincolnshire, in Inghilterra, dopo che un blitz della polizia ha disturbato la loro lezione di meditazione. I partecipanti, infatti, sono stati sorpresi dall’arrivo degli agenti che erano stati chiamati da un passante dopo che li aveva visti sdraiati a terra, come fossero morti. E aveva appunto ipotizzato fosse avvenuto “un omicidio di massa“.

La paura per il massacro

A lanciare l’allarme è stato un cittadino di Chapel St Leonards, nel Lincolnshire in Inghilterra, che passando dalla zona del Seaside Cafe, un noto bar sul mare, ha notato diverse persone stese a terra.

L’uomo, guardando da lontano la situazione, si è subito preoccupato e allarmato, perché nessuna delle persone a terra dava segni di vita. E da qui la chiamata alla polizia, con la denuncia del “massacro di massa” avvenuto nel bar.

Il blitz della polizia

Ricevuta la segnalazione, la polizia si è subito mossa verso il North Sea Observatory di Chapel St Leonards dove l’uomo aveva visto diverse persone a terra. E una volta arrivati sul posto, il sospiro di sollievo che però sa di beffa.

Gli agenti, riferiscono i media locali, hanno infatti trovato un gruppo di persone intento a fare yoga e che, all’arrivo della polizia, sono stati disturbati nella loro meditazione. Dopo uno scambio acceso con il responsabile della classe, gli agenti non hanno potuto far altro che scusarsi e andare via. Ma nella zona già in tanti erano accorsi incuriositi, anche perché sul posto era arrivato un elevato numero di auto della polizia, con gli agenti convinti di dover far i conti con una tragedia.

Ma l’uomo che aveva chiamato era stato tradito, fortunatamente, dalla Savasana (o Shavasana), la posizione yoga anche chiamata ‘posizione del cadavere’ in cui il corpo, a pancia in su (supino), è completamente abbandonato a terra, immobile.

Il post del locale

E a scherzarci su è anche il Seaside Cafe, che su Facebook ha pubblicato un post spiegando cos’è successo.

“Se qualcuno ha sentito la massa di sirene della polizia a Chapel St Leonards alle 21.30 si rassicuri”, si legge nel post social che spiega.

Poi spiegano: “Stavano andando all’Osservatorio dopo che qualcuno aveva segnalato un omicidio di massa nel nostro edificio, avendo visto diverse persone stese sul pavimento… che in realtà si è rivelato essere la classe di yoga in meditazione”.

I gestori del bar poi aggiungono: “Grazie alla polizia per la risposta immediata, non immaginiamo cosa è passato nella loro mente lungo la strada. Ma al nostro pubblico diciamo che l’Osservatorio organizza molte lezioni di yoga e che non facciamo parte di nessun culto per pazzi“.