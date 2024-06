Omicidio a Cagliari col marito che uccide la moglie e poi chiama le figlie: "Ho ucciso la mamma"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Fatto di sangue a Cagliari, in Sardegna, dove un 77enne ha ucciso a coltellate la moglie di 59 anni in seguito a una lite in casa. L’uomo avrebbe poi avvisato dell’omicidio le figlie della coppia: “Ho ucciso la mamma”, avrebbe riferito.

Omicidio a Cagliari: uomo accoltella la moglie

La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno in un’abitazione in via Podgora, come riporta RaiNews.it.

La vittima si chiamava Ignazia Tumatis.

La comunicazione alle figlie

Ad avvertire la polizia sono state le figlie della coppia.

Sarebbe stato il padre stesso, Luciano Ellies, ad avvisarle della tragedia. “Ho ucciso la mamma“, avrebbe confessato loro l’uomo.

Sul posto sono giunti gli agenti della squadra volante, insieme a un’ambulanza del 118.

Nonostante i soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’omicidio a Sinnai

Lo scorso 16 giungo la provincia di Cagliari è stato teatro di un altro drammatico omicidio.

Nel Comune di Sinnai, infatti, un ragazzo di 27 anni ha accoltellato la madre 57enne, uccidendola.

Il giovane avrebbe conficcato un coltello nella schiena della donna in seguito a un violento litigio, in un’abitazione in via Monte Genis. La vittima si chiamava Maria Dolores Cannas.