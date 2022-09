Rimossa auto parcheggiata sulle strisce blu a Roma dopo quattro anni: aveva ricevuto 160 multe

È rimasta parcheggiata per quattro anni ai Parioli, a Roma, in viale Bruno Buozzi, e per di più sulle strisce blu: si tratta di un’auto con la targa francese.

La storia è stata denunciata da Massimo Giletti tramite una lettera inviata al Corriere della Sera. Grazie anche alla copertura mediatica del quotidiano, la segnalazione aveva, il 20 giugno scorso, creato un piccolo caso mediatico.

Ecco cosa è successo e tutti gli ultimi aggiornamenti sull’automobile parcheggiata a Roma da quattro anni denunciata da Massimo Giletti.

Auto parcheggiata a viale Bruno Buozzi da quattro anni: rimossa dal sindaco di Roma

La vicenda è arrivata a un punto di svolta perché il veicolo è stato rimosso dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.

Il veicolo appariva in condizioni disastrose e parcheggiato illegalmente. È stato lo stesso Gualtieri a documentare la rimozione del mezzo tramite un carro attrezzi. L’intervento ha richiesto ben quattro anni e alcuni mesi.

Macchina “spiaggiata” ai Parioli da 4 anni: perché non è stata spostata prima

A ritardare la rimozione del veicolo, definito da Gualtieri “spiaggiato, come riporta il Corriere della Sera, è stata “la mancanza di collegamento dei file che registrano le multe per sosta vietata non pagate al termine di sessanta giorni con il terminale dei vigili urbani competenti”.

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti.

L’attenzione mediatica sull’auto abbandonata ai Parioli è stata l’occasione per riflettere su cosa non funziona nell’ordinaria amministrazione di Roma.

L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ad esempio ha rimarcato che “un atto banale come questo ha richiesto il rilievo mediatico e l’interessamento diretto del sindaco Roberto Gualtieri e dei vertici dell’amministrazione, ed è quindi opportuno condividere ciò che questa vicenda ha insegnato innanzitutto a noi”.

Veicolo sulle strisce blu da quattro anni nella Capitale: aveva ricevuto 160 multe

“In primo luogo, l’attuale normativa italiana è eccessivamente garantista nei confronti dei veicoli abbandonati nelle strade, perché ne consente la rimozione solo quando essi siano ‘privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione’, con costi notevoli a carico della collettività nel caso sia irreperibile il proprietario”.

“La rimozione è stata in questo caso fortunatamente possibile per divieto di sosta: poiché la vettura francese era parcheggiata in un’area di sosta tariffata, le strisce blu, e grazie alla segnalazione, si è potuto verificare che aveva ricevuto ben 160 multe dagli ausiliari del traffico! Così la polizia locale ha potuto mandare il carro attrezzi a portarla via”.