Oristano, mette il figlio nell'auto sbagliata e riparte: terrore per una mamma al supermercato, cos'è successo

Attimi di panico per una donna dopo essersi resa conto, dopo aver fatto la spesa, di aver perso di vista il figlio di 5 anni nel parcheggio del supermercato. Il piccolo, per una distrazione, era stato fatto salire a bordo dell’auto sbagliata e la mamma si è resa conto dell’errore solo quando la vettura con a bordo il figlio è partita lasciando il parcheggio.

Figlio nell’auto sbagliata, cosa è successo

La vicenda è avvenuta a Terralba, in provincia di Oristano. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, la donna si trovava al supermercato col figlio di 5 anni e, una volta uscita, ha vissuto momenti di panico. Infatti, dopo aver fatto salire il piccolo in auto mentre stava caricando la spesa nella vettura, la giovane mamma è stata costretta a recuperare il figlio uscito dalla macchina.

Al momento di farlo riaccomodare in auto per poi andare a posare il carrello, la mamma ha però sbagliato vettura. Accanto alla sua auto, infatti, ce n’era una praticamente uguale alla quale, forse soltanto per qualche dettaglio differente, la donna non aveva fatto caso. Il terrore si è consumato nel giro di pochi istanti quando, dopo aver lasciato il figlio nel sedile posteriore, l’auto si è allontanata e la madre, salita a bordo, non ha più visto il figlio.

Inizialmente la donna aveva pensato che il figlio fosse nuovamente sceso dall’auto come fatto in precedenza e non aveva assolutamente pensato all’errore d’auto.

Nell’auto sbagliata, la donna torna indietro

Mentre la mamma, disperata, urlava e cercava nel parcheggio il figlio, nell’auto gemella il piccolo si è fatto comunque notare. Alla guida c’era una donna che inizialmente non si era accorta del passeggero “abusivo” che però, preso dal panico, si è messo a piangere.

Resasi conto della situazione, dopo aver fermato l’auto a pochi chilometri dal supermercato la donna ha tranquillizzato il bambino e ha allertato le forze dell’ordine, che intanto avevano raggiunto il parcheggio del supermercato e trovato la mamma disperata in cerca del figlio.

Ritornata indietro col bimbo in auto, la donna ha riconsegnato il piccolo alla mamma che ha tirato un sospiro di sollievo dopo il grande errore commesso.