Ragazzo picchiato a Milano da quattro persone: aveva difeso una giovane dal fidanzato, il video dell'attacco

Un ragazzo di 25 anni è stato picchiato a sangue a Milano, nel quartiere Baggio. La sua colpa: avere cercato di difendere una ragazzina dalla furia del fidanzato 17enne che la stava aggredendo. Il minore si è allontanato, ma poco dopo è tornato alla carica con alcuni amici e il 25enne è stato percosso selvaggiamente, riportando danni permanenti.

Ragazzo picchiato a Milano, la ricostruzione

I fatti sono avvenuti nella serata del 19 novembre 2023 ma ora i responsabili, tutti rumeni, sono stati identificati e denunciati. Inoltre le autorità hanno diffuso il video del pestaggio.

Quella sera il giovane, un 25enne italiano, si trovava a piedi in via Rismondo, a Baggio. A un certo punto ha visto una coppia di giovanissimi litigare vistosamente, con il fidanzato che aggrediva fisicamente la sua ragazza anche tirandola per i capelli.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Baggio è un quartiere nella periferia ovest di Milano.

Il 25enne è intervenuto per calmare gli animi e il 17enne ha deciso di allontanarsi, ma prima di sparire ha lanciato una minaccia: “Adesso chiamo i miei amici e ti lasciamo per terra”.

Il Il giovane italiano ha composto il numero unico delle emergenze per denunciare la situazione, quando a un certo punto il 17enne è tornato alla carica a bordo di un’auto dalla quale è sceso in compagnia di tre amici.

Il 25enne è stato prima aggredito verbalmente, poi il quartetto è passato alle vie di fatto con calci e pugni, infierendo anche quando la loro vittima era caduta a terra inerme.

Le ferite

Il giovane italiano è poi stato dimesso dall’ospedale con una costola fratturata, una seria lesione al setto nasale e 30 giorni di prognosi. Ma, soprattutto, ha perso tre denti nell’arcata superiore riportando un indebolimento permanente della masticazione.

Gli arrestati

La polizia ha indagato sulla vicenda, anche passando in rassegna le immagini delle telecamere di sorveglianza e i tabulati telefonici e infine ha individuato i quattro aggressori.

Per il trio che componeva i rinforzi è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si tratta di un 19enne, un 22enne e un 24enne. Del 17enne si sta occupando la procura per i minorenni. Per lui è stata ordinata la permanenza in casa.