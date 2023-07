Quanto costa la nuova Fiat Topolino che potranno guidare anche i 14enni: saranno disponibili due versioni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Uno dei modelli più amati nella storia dell’industria dell’auto è pronto a fare ritorno in una veste adeguata ai tempo. Il gruppo Stellantis ha lanciato sul mercato la nuova Fiat Topolino, presentata sulla pista del tetto dello storico stabilimento torinese del Lingotto in una versione sorprendente, anzi in due: la mitica utilitaria è stata trasformata in una microcar elettrica e leggera, venduta con il tetto fisso e anche nella variante ‘spiaggina’ senza sportelli e con tetto apribile in tela, chiamata ‘Dolcevita’.

La nuova Fiat Topolino

Quella che può essere considerata la madre di tutte le utilitarie viene riproposta in una forma totalmente differente rispetto a quella del 1936 ed è rivolta al segmento dei giovanissimi.

Fonte foto: ANSA Il Ceo di Fiat, Olivier Francois, durante la presentazione della nuova Topolino

La nuova Fiat Topolino si presenta come quadriciclo elettrico con una velocità massima di 45 chilometri all’ora e per questo potrà essere guidata anche dai 14enni.

Le caratteristiche

Con una lunghezza di 2,41 metri, la vettura è a trazione posteriore, con un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh che permette un’autonomia di 75 chilometri.

Il lancio della microcar rientra nella strategia di Stellantis di intercettare la tendenza sempre più diffusa di mobilità urbana che guarda al trasporto alternativo e a zero emissioni.

La base è la Citroen Ami dalla quale la nuova Fiat Topolino si distingue per un design ispirato alla 500 del 1957. E proprio il 4 luglio, nello stesso giorno in cui 66 anni fa nacque la storica utilitaria della casa automobilistica torinese, la Stellantis lancia due nuovi modelli: la Topolino elettrica e la nuova 600.

Il prezzo

I due modelli non saranno prodotti in Italia, ma nasceranno rispettivamente in Marocco, dove viene già prodotta anche la Citroen Ami, e a Tichy in Polonia.

“La Nuova Fiat Topolino – ha sottolineato il Ceo di Fiat Olivier Francois, durante il lancio– porta tutto lo spirito della Dolce Vita nella mobilità urbana. Ha tutte le carte in regola per offrire una libertà di guida sostenibile in città: zero emissioni, dimensioni ridotte, impatto sonoro ridotto”.

Le due versioni, “chiusa” e la Topolino Dolcevita “aperta”, avranno lo stesso prezzo: 9.890 euro a cui, se disponibili, verranno scontati gli incentivi statali dedicati ai quadricicli elettrici.